Narco mexicano Ismael Zambada se declara culpable ante corte de EEUU

Ciudad de México, 25 ago (Sputnik).- El narcotraficante mexicano Ismael Zambada, alias El Mayo, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de cargos de crimen organizado en una audiencia pública ante una corte de EEUU, para evitar un juicio y colaborar con el departamento de Justicia de ese país.

«Sí señor», respondió el acusado de 77 años al juez federal, Brian Cogan, del tribunal federal del distrito este con sede en Brooklyn, Nueva York, indica el reporte de la audiencia publicado por el periódico mexicano La Jornada.

Zambada respondió así a la pregunta del juez encargado de los principales casos de narcotraficantes mexicanos acerca de si entendía las implicaciones de su declaración de culpabilidad, incluyendo descartar su derecho a un juicio y la apelación de su condena.

El narcotraficante leyó ante el juez un texto donde declaró que durante más de 50 años dirigió con otros socios el cartel de Sinaloa dedicado en particular al tráfico de cocaína de Colombia, México y EEUU.

La confesión del Mayo indica que promovió «la corrupción de policías, mandos militares y políticos», durante todos los años en que estuvo en control de la organización criminal de Sinaloa (noroeste).

El Mayo fue capturado el 25 de julio del año pasado en territorio estadounidense, cerca de la frontera con México.

El acusado denuncia haber sido secuestrado en los alrededores de Culiacán, capital de Sinaloa, noreste de México, por Joaquín Guzmán López, de 39 años, hijo del cofundador de la organización criminal, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, de 68 años, para ser trasladado contra su voluntad a EEUU en un avión bimotor y entregado a las autoridades de ese país.

Confesión

La sentencia será dictada el 13 de enero, y el acusado podría recibir una pena de cadena perpetua obligatoria.

«Empecé en 1969 a los 19 años de edad, plantando mariguana por primera vez», afirma el imputado en la declaración leída en la audiencia.

Entre 1980 y 2024 traficó cocaína, «la mayoría a EEUU, con ganancias de cientos de millones por año», según el reporte de la diligencia judicial en Nueva York.

El Mayo declaró además que tuvo «un gran número de hombres armados» bajo su control, y que es responsable de «muchas muertes» en los enfrentamientos con grupos delincuenciales rivales.

«Reconozco el costo y daños humanos y pido perdón a quienes han sufrido por mis acciones», leyó en su confesión.

A la audiencia asistieron aproximadamente 40 agentes de las agencias de combate al tráfico de drogas de EEUU, junto con oficiales de la policía federal de investigaciones y del departamento de Seguridad Interna de EEUU.

Cogan cerró la audiencia sin revelar los detalles del acuerdo de culpabilidad con el acusado, para buscar una reducción de pena.

EEUU ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su detención.

El Gobierno de México sigue exigiendo a EEUU información de su participación en el presunto secuestro de Zambada.

Según el acusado, cayó en una presunta trampa cuando fue informado por los hijos del otro fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán que en una reunión secreta en una finca en la ciudad de Culiacán (noroeste) estaba invitado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien ha negado esa versión en forma tajante.

En los mismos hechos fue asesinado el exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Cuén, y desaparecieron dos escoltas de Zambada, uno de ellos comandante de la policía judicial de Sinaloa. (Sputnik)