Petro critica visita de expresidente colombiano a Israel

Bogotá, 25 (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, critico este lunes al expresidente Iván Duque (2018-2022) por su visita a Israel y su reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien calificó de responsable de un genocidio en Gaza.

«Les importa nada que haya un genocidio, que mueran por hambre personas, que bombardeen niños, lo han hecho también en Colombia. Perdieron el corazón», publicó el mandatario colombiano en su cuenta de X mencionando la publicación de Duque.

El expresidente Duque publicó en la misma red social fotos de su reunión con Netanyahu, acompañado del empresario Gabriel Gilinski.

«Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el primer ministro», señaló.

Desde que Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel el 2 de mayo de 2024, Petro ha sostenido una línea crítica con el gobierno de Netanyahu, al que ha acusado de cometer crímenes de guerra en Gaza y de provocar una catástrofe humanitaria. (Sputnik)