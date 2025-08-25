Puente más alto del mundo, en China, completa prueba de carga

Guiyang, 26 ago (Xinhua) — El Puente del Gran Cañón de Huajiang, ubicado en la provincia suroccidental china de Guizhou y que está destinado a convertirse en el puente más alto del mundo, completó recientemente una trascendental prueba de carga, clave para su apertura, que está programada para finales de septiembre.

El proceso de prueba, que duró cinco días, permitió confirmar que la resistencia estructural, la rigidez y el rendimiento dinámico del puente cumplen con los estándares de seguridad, según el equipo que realizó el ejercicio.

La prueba de carga, considerada el paso final antes de la entrada en servicio de un puente, incluyó pruebas tanto estáticas como dinámicas. El equipo de prueba condujo 96 camiones, con un peso total de aproximadamente 3.300 toneladas, a puntos designados de la plataforma, y en lotes, para medir el desplazamiento y la presión en el vano principal, las torres, los cables y los tirantes.

El puente tiene 2.890 metros de largo con un vano principal de 1.420 metros. Elevándose 625 metros sobre el río, una vez completado establecerá el récord tanto del puente más alto del mundo como del puente de mayor vano construido en una zona montañosa.