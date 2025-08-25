SpaceX cancela lanzamiento de Starship debido a condiciones meteorológicas

Los Ángeles, 25 ago (Xinhua) — La compañía espacial privada estadounidense SpaceX canceló este lunes la décima prueba de vuelo de su poderoso cohete Starship debido a condiciones meteorológicas desfavorables.

El lanzamiento había sido programado inicialmente para el domingo desde las instalaciones de Starbase, en el estado estadounidense de Texas, pero fue retrasado por un problema en los sistemas terrestres y reprogramado para este lunes.

La prueba de este lunes se detuvo faltando 40 segundos para el lanzamiento, antes de que SpaceX anunciara en la red social X que el vuelo se cancelaba debido a las condiciones meteorológicas.

El equipo está determinando la próxima mejor oportunidad disponible para hacer la prueba, según SpaceX.

El décimo vuelo de prueba tenía objetivos similares a misiones anteriores, incluidos el primer despliegue de carga útil del Starship y múltiples experimentos de reentrada orientados a devolver la etapa superior al sitio de lanzamiento para su captura, agregó la empresa.

La nave espacial Starship de SpaceX y el cohete Super Heavy, denominados conjuntamente Starship, representan un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para transportar tanto tripulación como carga a la órbita de la Tierra, la Luna, Marte y más allá.