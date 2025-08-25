Sudáfrica lidera G20 con énfasis en justicia y desarrollo inclusivo

Pretoria, 25 ago (Prensa Latina) El liderazgo de Sudáfrica en el G20 representa una oportunidad histórica que enorgullece al continente africano y fortalece la esperanza en la cooperación internacional, afirmaron hoy autoridades nacionales en el simposio T20 celebrado hoy en Pretoria.

Durante el evento académico organizado en la Universidad de Sudáfrica, Phindile Mkwanazi, directora interina de la Escuela Nacional de Gobierno, subrayó que la presidencia pro tempore de ese grupo refleja el compromiso de larga data de Sudáfrica con el Sur Global, la igualdad entre naciones y la sostenibilidad como bases para una prosperidad compartida y el respeto de los derechos humanos.

En el encuentro funcionarios, académicos y expertos en gobernanza debatieron sobre los retos de la transformación institucional y la importancia de edificar Estados ágiles, eficientes y transparentes, capaces de responder a la complejidad y a las demandas ciudadanas.

Mkwanazi enfatizó que la Presidencia impulsa la inversión en la capacidad estatal y la innovación para todos los países miembros, insistiendo en que el G20 debe situar la institucionalidad pública y el desarrollo humano en el centro de su acción global.

Entre las metas figuran la reforma de sistemas financieros internacionales, la reducción de la desigualdad económica y el fomento de alianzas para enfrentar los desafíos del cambio climático, la digitalización y la justicia económica.

El foro reúne a 19 países más dos bloques regionales —la Unión Europea y, desde 2023, la Unión Africana— y se espera que la proyección internacional de Sudáfrica beneficie actividades económicas locales, especialmente el turismo y la industria de reuniones, al dar visibilidad al país en las nueve provincias.

Sudáfrica, que asumió la presidencia del G20 el 1 de diciembre de 2024, se convirtió en el primer país africano en liderar ese bloque, compuesto por las principales economías del mundo y que representa alrededor del 85 por ciento del PIB global.

La agenda sudafricana, bajo el lema “Solidaridad, Sostenibilidad e Igualdad”, prioriza fortalecer el multilateralismo, la protección social, la cooperación Sur-Sur y acelerar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en línea con la Agenda 2063 de la Unión Africana.