Trump pronostica un «fin definitivo» del conflicto en Gaza en dos o tres semanas

Washington, 25 ago (Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, pronosticó un «fin definitivo» del conflicto en la Franja de Gaza en un plazo de dos o tres semanas.

«Creo que en las próximas dos o tres semanas tendremos un fin bastante bueno y definitivo» del conflicto en Gaza, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Casi dos años de continuos ataques de Israel en Gaza han dejado más de 62.700 palestinos muertos y más de 158.200 heridos.

Desde la ONU califican la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Las hostilidades palestino-israelíes se desataron tras un ataque relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, en su mayoría civiles.

De los 251 israelíes secuestrados ese día, 49 permanecen como rehenes o víctimas no recuperadas en Gaza, incluyendo 27 que han sido declarados muertos por el ejército.

Durante la guerra Israel sometió a bloqueo parcial al enclave palestino y, en ocasiones, también total. Desde marzo no permitió la entrada de nada durante casi tres meses.

Bajo la creciente presión internacional por la crisis alimentaria en Gaza, Israel anunció una pausa diaria en los combates en tres áreas del enclave para permitir rutas seguras de los suministros. La ayuda humanitaria está entrando en Gaza por tierra en camiones y por aire con lanzamientos de palés con alimentos por parte de diferentes países, aun así, los expertos en hambruna dicen que no es suficiente. (Sputnik)