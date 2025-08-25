Trump: «Ya no gastamos dinero en Ucrania»

Washington, 25 Ago (Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que Washington ya no gasta recursos económicos en el conflicto ucraniano.

«Ya no gastamos dinero en Ucrania. Nos estaba estafando un presidente que no sabía lo que hacía«, aseguró Trump ante la prensa, refiriéndose a su predecesor, Joe Biden.

«No culpo a Ucrania. O sea, si vienen y piden 100.000 millones de dólares, los consiguen. Pero nos esperaban 350.000 millones de dólares [de gastos]», continuó Trump.

«Ahora ganamos dinero. No quiero ganar dinero con Ucrania. Quiero que termine la guerra porque quiero salvar todas esas vidas», declaró el líder de EE.UU.

En este contexto, Trump señaló que el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, es «el mejor vendedor» que ha conocido. «Siempre venía al país [EE.UU.] y salía con 50.000 millones de dólares», explicó.

Hablando de garantías de seguridad para Ucrania, el mandatario afirmó que todavía no hay información exacta. «Ni siquiera hemos discutido los detalles, dijo.

«En primer lugar, Europa les dará garantías de seguridad significativas. Y deberían, porque están ahí mismo. Pero estaremos involucrados desde el punto de vista del respaldo. Vamos a ayudarlos«, detalló. «Si llegamos a un acuerdo, y creo que lo haremos, no creo que vayan a tener muchos problemas. Pero lo respaldaremos porque quiero dejar de ver a gente morir», resumió.