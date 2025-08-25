Turquía pide a la OCI «una presión coordinada» contra Israel para traer paz a Gaza

Ankara, 25 ago (Sputnik).- El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, exhortó a sus homólogos de otros países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) a ejercer una presión coordinada contra Israel a fin de lograr una solución sostenible al conflicto de Gaza.

«Es necesario presionar con fuerza y de forma coordinada, Israel debe estar bajo presión para que se logre una solución permanente», declaró Fidan al pronunciar este lunes un discurso en la reunión ministerial de la OCI en la ciudad saudí de Yeda.

El canciller turco responsabilizó al Estado hebreo de la catástrofe humanitaria que se vive en el enclave palestino.

«La ONU ha declarado hambruna en Gaza. Israel acaba de añadir a sus crímenes de guerra otro, de lesa humanidad», denunció el ministro.

El 22 de agosto, un panel de expertos internacionales a cargo de la Clasificación Integrada de Fases (CIF) confirmó la hambruna en la ciudad de Gaza, y advirtió de que podría extenderse a las áreas de Deir al Balah y Jan Yunis para finales de septiembre.

Hambruna es la fase 5 de la CIF, la más severa, y se define como «una situación en la que al menos uno de cada cinco hogares tiene una carencia extrema de alimentos, enfrentando inanición y penuria, lo que resulta en niveles críticamente altos de desnutrición aguda y mortalidad».

Más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a la inanición, la indigencia y la muerte; otros 1,07 millones de personas —más de la mitad de la población— se enfrentan a niveles de emergencia de inseguridad alimentaria aguda, alertó el Comité de Revisión de la Hambruna.

Las medidas prioritarias, según el comité, deben ser un cese de hostilidades inmediato y sostenido en Gaza, garantías para el acceso humanitario incondicional y seguro, urgente asistencia humanitaria a gran escala y sin obstáculos, protección de la población civil y las infraestructuras críticas, así como restablecimiento de los flujos comerciales, sistemas de mercado, servicios esenciales y producción local de alimentos.

Israel negó la hambruna en Gaza y afirmó que el informe de la CIF «se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones con intereses egoístas». Según el gobierno israelí, más de 100.000 camiones con ayuda humanitaria entraron en la Franja de Gaza desde el inicio de las hostilidades. (Sputnik)