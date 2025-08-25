Venezuela tilda de «vergonzosa» posición de Trinidad y Tobago sobre territorio Esequibo

Caracas, 25 ago (Sputnik).- El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, calificó este lunes como «vergonzosa» la posición del Gobierno de Trinidad y Tobago de permitir a EEUU operar desde su territorio si Caracas «ataca o invade» a Guyana por el diferendo territorial del Esequibo.

«Son posiciones vergonzosas, primero que nosotros no estamos atacando a nadie, pero lo que sí está claro es que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, eso no está en discusión con nadie, llámese Trinidad, llámese EEUU, quien sea, eso es de Venezuela», expresó Cabello durante la conferencia de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

El domingo, la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, manifestó que su Gobierno estaría dispuesto a conceder a EEUU acceso a su territorio para defender a Guyana si Venezuela lanzara ataques contra esa nación sudamericana.

Al respecto, Cabello rechazó los señalamientos de Persad-Bissessar y denunció que Venezuela es el país que está siendo agredido.

«Los agredidos somos nosotros, mentira que quieren al pueblo de Venezuela, hace poco le cayeron a plomo (disparos) a una lancha que iba con venezolanos, son hipócritas», comentó.

Trinidad y Tobago apoyó la decisión de EEUU de desplegar «recursos militares» en el Caribe, alegando un aumento de violencia por la presencia de los «carteles terroristas de la droga».

El viernes, la administración de Nicolás Maduro rechazó un pronunciamiento de Guyana, que subraya la necesidad de fortalecer la cooperación a nivel regional para combatir el narcotráfico, y acusó a Georgetown de ser «un peón» de los intereses de EEUU.

El pronunciamiento de Gobierno guyanés surgió días después que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente Donald Trump está dispuesto a usar «todos los elementos del poder» para impedir que «las drogas inunden» EEUU, y confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio a principios de agosto por parte de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En febrero, EEUU designó a una serie de cárteles de la droga como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste, Carteles Unidos y MS-13.

En tanto, el Cartel de los Soles de Venezuela entró en la lista a finales de julio. (Sputnik)