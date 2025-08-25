Kiev, 25 ago (Xinhua) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció hoy lunes que los equipos ucraniano y estadounidense se reunirán esta semana para explorar la posibilidad de negociaciones de paz entre Kiev y Moscú.

En una conferencia de prensa en la capital ucraniana junto con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, Zelensky mencionó que horas más tarde abordará el asunto con el enviado especial estadounidense Keith Kellogg.

«Me parece que tendremos un plan básico para las garantías de seguridad. Creo que los detalles aún requieren tiempo. Es necesario esforzarse más. Después de eso, me gustaría que la parte estadounidense explicara si los rusos están listos (para una reunión)», añadió Zelensky.

A principios de este mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que había comenzado a arreglar un encuentro entre Zelensky y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.