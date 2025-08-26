Aviones de vanguardia volarán en formaciones de combate en desfile militar del Día de la Victoria de China

Beijing, 26 ago (Xinhua) — El próximo desfile militar de China contará con las principales fuerzas de combate aéreo de sus operaciones militares conjuntas.

Un grupo de aviones de nuevo desarrollo hará su debut en el desfile, informaron los organizadores del evento. Estos modelos de combate de primera línea, en servicio activo en la actualidad, representan equipos de vanguardia para la guerra de alta intensidad.

El escalón aéreo volará en formaciones de combate integradas, reuniendo fuerzas de alerta temprana y comando, proyección estratégica y capacidades antisuperficie del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Algunos aviones llevarán cargas de armas reales.

El tema del desfile es afirmar el compromiso del pueblo chino con la paz y la determinación de las fuerzas armadas para salvaguardarla, informaron los organizadores.

El desfile, que se celebrará el 3 de septiembre en Beijing, marcará el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Aviones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea volarán a baja altitud sobre la Plaza de Tian’anmen.