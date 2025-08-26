Candidato presidencial boliviano Quiroga rechaza pedido de rival para bajarse del balotaje

Santa Cruz (Bolivia), 26 ago (Sputnik).- El candidato a presidente boliviano por Alianza Libre (derecha), Jorge «Tuto» Quiroga, rechazó este martes el pedido de su contrincante en el balotaje, Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano, PDC, centroderecha), para bajarse de la contienda.

«La única manera que no participe en la 2a vuelta del 19 de octubre, es que esté enterrado. Ahí estaremos, firmes y fuertes, con propuestas y respuestas», escribió quien fuera expresidente de Bolivia entre 2001 y 2002 en la red social X.

Más temprano este martes, durante su intervención en el foro económico de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Paz, el candidato más votado en la primera vuelta, propuso a su rival desistir de la contienda.

«Si mañana, la candidatura del señor Quiroga se bajara, en un acto de grandeza y desprendimiento, mañana mismo nos sentaríamos a cohesionar un grupo de Gobierno para establecer una transición rápida y generar los cambios necesarios para el país», afirmó Paz.

Quiroga no dudó en rechazar la iniciativa, a la que tildó de «anti-democrática», al tiempo que denunció que «contraviene reglas electorales», porque «busca evitar que el pueblo elija en 2a vuelta y hasta se puede entender como una velada amenaza».

«Si algo me pasa, él será responsable directo», enfatizó.

Paz obtuvo el 32,06 por ciento de apoyo en la primera vuelta desarrollada el pasado 17 de agosto, mientras que Quiroga sumó 26,7 por ciento.

Al no obtener ninguno el 51 por ciento más uno de los votos, ni el 40 por ciento -con una diferencia del 10 por ciento sobre el segundo-, la elección se definirá en una segunda vuelta. (Sputnik)