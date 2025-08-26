China activa respuesta de emergencia para control de inundaciones en Beijing, Tianjin y Hebei

Beijing, 26 ago (Xinhua) — El Ministerio de Recursos Hídricos de China activó hoy martes una respuesta de emergencia de Nivel IV para el control de las inundaciones en Beijing y en la vecina municipalidad de Tianjin, así como en la provincia de Hebei, en anticipación a fuertes lluvias.

Los pronósticos meteorológicos indican que partes de la región de Beijing-Tianjin-Hebei, localizada en el norte de China, experimentarán lluvias fuertes a torrenciales de martes a jueves.

Algunos ríos en la Cuenca del Río Haihe, incluyendo los ríos Daqing y Yongding, probablemente registrarán mayores niveles de agua, y algunos ríos pequeños y medianos en las zonas afectadas por las tormentas enfrentan el riesgo de crecidas que excedan los niveles de alerta.

El ministerio instó a las autoridades locales a vigilar de cerca las precipitaciones y las condiciones de las inundaciones, fortalecer los pronósticos y las alertas tempranas, tomar precauciones ante torrentes de montaña y encharcamientos urbanos, reubicar rápidamente a residentes en riesgo y garantizar la seguridad de la vida y propiedad de la población.

El ministerio ha mantenido la respuesta de emergencia de Nivel IV para el control de inundaciones en las regiones de nivel provincial de Liaoning, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Guangdong, Guangxi y Hainan.

Liaoning se encuentra en el noreste de China, mientras que Sichuan, Guizhou y Yunnan están en el suroeste del país. Guangdong, Guangxi y Hainan se localizan en el sur.