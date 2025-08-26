Colombia denuncia secuestro de 34 militares por parte de civiles tras operación contra disidencias de las FARC

Bogotá, 26 ago (Xinhua) — El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó hoy martes que 34 militares fueron secuestrados por un grupo de personas vestidas de civil, tras una operación militar en el departamento de Guaviare (sur) dirigida contra disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

«Denunciamos el secuestro extorsivo y exigimos la liberación de nuestros soldados en el área rural de El Retorno, Guaviare, por parte de personas vestidas de civil», escribió Sánchez en su cuenta de la red social X.

El ministro dijo que estas personas, «además de atentar contra la libertad de nuestros hombres y sus derechos humanos, están obstaculizando el cumplimiento de una misión constitucional para proteger a la población civil de los criminales de alias ‘Mordisco’, responsables de reclutamiento forzado, extorsión y homicidios en esa región del país».

Sánchez expresó que las personas exigen la entrega del cuerpo de uno de los 10 muertos en desarrollo de la operación militar del pasado domingo en la que fuerzas del orden llevaron a cabo «una contundente ofensiva contra la comisión criminal del cabecilla alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, quien también fue abatido».

Sánchez informó que el cuerpo que solicitan se encuentra en San José del Guaviare y se les ha ofrecido a estas personas el transporte al lugar y todas las garantías «para que conozcan y acompañen de primera mano los procesos que se están adelantando acorde a la Constitución y la Ley»; sin embargo, «persisten en mantener el secuestro extorsivo».

Señaló que por instrucción del presidente Gustavo Petro se están movilizando todas las capacidades de las fuerzas de seguridad para rescatar a los militares secuestrados y garantizar la prevalencia del Estado Social de Derecho y el orden constitucional.

«Se ofrece hasta 20 millones de pesos (casi 5.000 dólares) de recompensa por información que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estos graves delitos contra la Fuerza Pública y contra la comunidad que protegemos», señaló el ministro.

El junio pasado, en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca (suroccidente), 57 militares fueron secuestrados por civiles bajo presión de las disidencias de las FARC para bloquear operaciones militares que buscan devolver al Estado el control de territorio en manos del narcotráfico por décadas, de acuerdo con las autoridades.

Los soldados fueron rescatados y los responsables, civiles presionados por miembros de la estructura criminal Carlos Patiño, fueron puestos a disposición de las autoridades.

Otros 66 soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega fueron retenidos por habitantes del área rural de San José del Guaviare en agosto de 2024 y fueron liberados luego de 72 horas gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos.