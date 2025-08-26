Costa Rica registra unas 54 mil descargas atmosféricas en una semana

San José, 25 ago (EP/PL).- Costa Rica experimentó una intensa actividad eléctrica entre el 18 y 24 de agosto, con unas 54 mil descargas atmosféricas (rayos y relámpagos), al combinarse varios fenómenos climáticos, reportó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El Pacífico Norte fue la región de mayor actividad, con 29 mil 510 fenómenos meteorológicos de ese tipo, seguida por la Zona Norte, que registró nueve mil 231, añade el reporte de esa institución.

Otras zonas de la nación centroamericana que también reportaron cifras relevantes fueron el Valle Central (cinco mil 923 descargas eléctricas atmosféricas), Pacífico Central (cuatro mil 689), Pacífico Sur (tres mil 360), Caribe Norte (663) y Caribe Sur (588), según el parte del ICE.

Las altas cargas en las nubes fueron a causa de la ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el país y por la interacción de esta con fenómenos meteorológicos de alto nivel en la atmósfera, precisa la fuente.

Otra situación parecida ocurrió los días 12 y 13 de agosto, cuando el país acumuló unas 10 mil descargas eléctricas atmosféricas, a causa de las mismas razones, recuerda la nota del ICE.

Costa Rica experimenta hace semanas fuertes lluvias por el paso de ondas tropicales de la temporada, complicadas con la citada Zona de Convergencia Intertropical, una banda de bajas presiones donde convergen los vientos alisios del norte y del sur, que provoca la formación de nubes, tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones.