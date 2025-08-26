Costa Rica se posiciona como referente mundial en la investigación de virus y bacterias para salvar vidas

San José, 26 Ago (Elpaís.cr).- En un escenario internacional marcado por la amenaza creciente de bacterias resistentes y virus emergentes capaces de desencadenar crisis sanitarias globales, Costa Rica ha dado un paso decisivo hacia la primera línea de la ciencia mundial.

La integración del país al Pathogens Portal, una de las plataformas científicas más prestigiosas dedicadas al estudio de patógenos de alto impacto, representa un hito histórico que coloca a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la ciencia nacional en el mapa global de la investigación biomédica avanzada.

El logro fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Dr. José Arturo Molina Mora, microbiólogo y líder de la iniciativa, y la Dra. Rebeca Campos Sánchez, biotecnóloga y coordinadora de la red latinoamericana CABANAnet, quienes, junto con los informáticos José Antonio Brenes Carranza y José Daniel Sánchez Castillo, completaron en apenas cinco meses una tarea que usualmente requiere años de trabajo.

La incorporación de Costa Rica al portal, hasta ahora integrado solo por países europeos como Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza, no solo marca un precedente para la región centroamericana, sino que convierte al país en el primer nodo latinoamericano de esta red científica global.

Un portal global contra los patógenos

El Pathogens Portal, auspiciado por el Instituto Suizo de Bioinformática (SIB) y el Instituto Europeo de Bioinformática, funciona como un espacio digital que reúne, organiza y distribuye datos de investigación sobre virus y bacterias de alta peligrosidad. Su misión es clara: poner a disposición de la comunidad científica mundial información clave para mejorar diagnósticos, desarrollar nuevos fármacos y fortalecer terapias contra agentes infecciosos que cada año cobran millones de vidas.

“Que Costa Rica integre el Pathogens Portal es sumamente importante para el país y un hito sin precedentes. En Costa Rica tenemos un desarrollo tecnológico muy eficiente, pero con un problema llamado la ‘maldición de la dimensionalidad’. Esto significa que, aunque producimos datos masivos, no tenemos la misma capacidad de extraer la información relevante y los acumulamos con el anhelo de, algún día, analizarlos”, explicó el Dr. Molina.

Su reflexión toca un punto crítico de la ciencia moderna: la acumulación de enormes volúmenes de información que, sin las herramientas adecuadas, se convierten en datos inertes. Según el microbiólogo, mientras que a nivel experimental existen 200 000 estructuras de proteínas validadas, la secuenciación genómica ya supera los 250 millones. Sin el análisis correcto, millones de oportunidades para descubrir tratamientos y entender mecanismos biológicos se pierden en ese océano de datos.

El liderazgo de la UCR y la fuerza de CABANAnet

La entrada de Costa Rica al portal internacional no fue un hecho aislado. Se cimentó en la visión científica de la UCR, el respaldo de la Vicerrectoría de Investigación y el trabajo regional de CABANAnet, una red latinoamericana que ha impulsado más de 60 intercambios académicos, 13 proyectos colaborativos y la capacitación de más de 1 000 profesionales en genómica y bioinformática.

“A través del proyecto de CABANAnet vamos a fortalecer y ayudar a otros países de la región para que también depositen datos en esta plataforma y, al mismo tiempo, vamos a favorecer las capacitaciones para que la gente conozca cómo se pueden utilizar este tipo de herramientas. Para la UCR es fundamental ser un líder en este esfuerzo, porque sabemos que tendremos un gran impacto, no solo para nuestro país, sino también para toda la región Latinoamericana”, afirmó la Dra. Campos.

La científica recalca la importancia de que Costa Rica se convierta en puente tecnológico y académico en América Latina, promoviendo la ciencia abierta y la cooperación regional para enfrentar problemas comunes como la resistencia antimicrobiana.

La amenaza invisible: resistencia a los antibióticos

El reconocimiento internacional llega en un contexto alarmante: la resistencia bacteriana está considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las mayores amenazas a la salud global.

La llamada Revisión de la Resistencia Antimicrobiana del Reino Unido advierte que casi 700 000 personas mueren cada año debido a infecciones resistentes a antibióticos, y que la cifra podría escalar a 10 millones de muertes anuales para el 2050 si no se toman medidas urgentes.

En Costa Rica, ya se han detectado señales de alerta. En 2024, investigaciones locales confirmaron que la bacteria Escherichia coli (E. coli), causante de diarreas y vómitos, mostró resistencia a varios antibióticos de uso común, incluidos algunos de última línea.

“Existe un alto riesgo de quedarnos sin fármacos capaces de contrarrestar bacterias altamente dañinas para el ser humano, desde las más comunes, como la E. coli, hasta las más raras. Este panorama refuerza la urgencia de implementar estrategias de vigilancia genómica y control antimicrobiano más efectivas en el país”, advirtió el Dr. Molina.

Ciencia para salvar vidas: ¿para qué sirve la genómica?

El estudio del genoma completo de un patógeno —virus o bacteria— equivale a leer su manual de instrucciones. Cada secuencia revela qué es capaz de hacer, cómo se propaga y, lo más importante, cómo puede ser combatido.

Los análisis genómicos permiten, por ejemplo:

Identificar mutaciones que generan resistencia a los medicamentos.

Rastrear brotes epidémicos y anticipar su expansión.

Diseñar tratamientos más efectivos y personalizados.

Desarrollar pruebas diagnósticas más sensibles y rápidas.

Sin embargo, la región latinoamericana ha contribuido muy poco a las bases de datos mundiales. Según Molina, la mayoría de países no ha aportado ni 100 genomas de cada tipo de bacteria crítica, lo que limita el desarrollo de terapias adaptadas a la realidad local.

Con la integración al Pathogens Portal, Costa Rica no solo aumentará el volumen de información disponible, sino que facilitará el acceso de profesionales de salud y responsables de políticas públicas a herramientas de análisis y vigilancia de enfermedades infecciosas.

Inteligencia artificial: el nuevo aliado de la microbiología

Uno de los puntos más innovadores del trabajo de la UCR es el uso de la inteligencia artificial (IA) para procesar grandes volúmenes de información.

En plena pandemia de COVID-19, el equipo de Molina implementó un estudio en colaboración con Inciensa que analizó los datos de casi 19 000 pacientes. Gracias a algoritmos de agrupamiento, se identificaron siete perfiles clínicos diferenciados, lo que permitió afinar tratamientos y mejorar la gestión de riesgos.

La IA también ha sido aplicada al estudio de citoquinas y, en colaboración con el Massachusetts Institute of Technology (MIT), a enfermedades digestivas en modelos de primates.

Más recientemente, la UCR ha desarrollado modelos que predicen con hasta un 80% de precisión la resistencia antimicrobiana en bacterias críticas, como Pseudomonas aeruginosa. Estas herramientas no sustituyen los métodos tradicionales, pero ofrecen un análisis masivo y rápido que puede salvar miles de vidas.

El papel de los informáticos: tropicalizar la ciencia

El desarrollo del nodo costarricense del Pathogens Portal no hubiera sido posible sin el aporte de los informáticos José Antonio Brenes Carranza y José Daniel Sánchez Castillo.

Ambos adaptaron la plataforma europea a las necesidades locales, incorporando herramientas de gestión de datos y mecanismos de colaboración entre investigadores. El diseño modular permitirá futuras expansiones con tableros interactivos, visualización avanzada y conexiones con bases de datos nacionales e internacionales.

“En esta primera etapa sacamos una versión estable que cumpliera con la funcionalidad. Para la segunda etapa esperamos que la plataforma se siga alimentando y siga aumentando los números a nivel de bases de datos y a nivel de visitas, que vamos a empezar a monitorear para ver quiénes nos visitan y cuál es el impacto de esta plataforma”, explicó Sánchez.

El esfuerzo técnico se realizó en menos de seis meses, un tiempo récord para un proyecto de esta magnitud, y con la presión de posicionar a Costa Rica como primer país de América Latina en activar su nodo.

Del laboratorio a los hospitales: impacto inmediato

Más allá del reconocimiento académico, los avances ya se traducen en mejoras concretas para la salud costarricense.

Un ejemplo reciente fue la detección de inconsistencias en pruebas diagnósticas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) relacionadas con bacterias resistentes a carbapenémicos, antibióticos de última línea. La investigación de la UCR permitió identificar variantes genéticas no detectadas por las pruebas convencionales y proponer mejoras que ya están siendo implementadas en hospitales públicos.

“Con esa primera aproximación, hicimos luego 119 aislamientos y propusimos mejoras en el diagnóstico que ya tiene la CCSS y que ya están siendo de mucha ayuda para la vida de las y los pacientes”, detalló el Dr. Molina.

Los logros del proyecto iPAT

En paralelo, la UCR impulsa el proyecto iPAT, una plataforma que integra genómica, bioinformática e inteligencia artificial para el estudio de patógenos. Entre sus resultados más destacados figuran:

Optimización del análisis genómico: secuenciar menos pero con igual poder informativo, reduciendo costos.

Identificación de clones de alto riesgo: detección de brotes de Acinetobacter baumannii en hospitales.

Comparación internacional: análisis que posiciona a Costa Rica en la vigilancia global de patógenos.

Modelos de IA predictivos: hasta 80% de precisión para predecir resistencia a antibióticos.

Perturboma: estudio pionero sobre cómo los patógenos responden al estrés y a los antibióticos.

Plataforma PABS: en desarrollo, consolidará la información nacional en un repositorio accesible para salud pública.

El futuro: Costa Rica como hub científico regional

La visión de los investigadores es clara: convertir a Costa Rica en un centro de referencia en América Latina para el estudio y control de patógenos.

Esto implica fortalecer la cooperación internacional, promover la investigación innovadora y garantizar un acceso equitativo a la información científica. La meta es que el conocimiento generado no quede en laboratorios aislados, sino que se traduzca en políticas públicas, mejores diagnósticos y tratamientos más efectivos.

“Queremos que no sea solo un repositorio de datos, sino una herramienta de análisis e interpretación útil para la comunidad científica nacional e internacional”, subrayaron los desarrolladores.

Un hito histórico para la ciencia costarricense

La incorporación al Pathogens Portal confirma que Costa Rica, a pesar de sus limitaciones presupuestarias, puede competir en la élite científica global cuando se combinan visión, talento y cooperación.

Desde la pandemia del COVID-19 hasta la amenaza silenciosa de las bacterias resistentes, el país demuestra que la ciencia pública, liderada por instituciones como la UCR, tiene la capacidad de dar respuestas de impacto mundial.

El desafío ahora será sostener este esfuerzo, garantizar financiamiento continuo y, sobre todo, consolidar una cultura de ciencia abierta y colaborativa que trascienda fronteras.