San José, 26 Ago (Elpaís.cr).- La historia de la educación superior en Costa Rica es un relato de perseverancia, visiones contrapuestas y un anhelo constante por alcanzar las «luces» del conocimiento, reseña un estudio elaborado por elaborado por la historiadora Laura María Rivera Figueroa.

No es la mera crónica de una institución, sino la bitácora de un país que, desde su marginado origen colonial, luchó por forjar su propio destino intelectual. Esta es la travesía que culminó el 26 de agosto de 1940 con la firma de la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica (UCR), un hito que no surgió de la nada, sino que fue el fruto de más de 125 años de esfuerzos, intentos fallidos y reformas.

Los Cimientos: Un Acto de Fe en la Colonia

La Costa Rica de 1814 era una provincia pobre y aislada del Imperio Español. La educación, tal como se conocía, era un privilegio de muy pocos, impartida principalmente por curas doctrineros en iglesias y conventos. Sin embargo, en ese ambiente de aparente modestia, los vecinos de San José protagonizaron un movimiento extraordinario.

Movidos por un “espíritu patriótico”, como lo describió el Procurador Síndico Presbítero Manuel Alvarado, recolectaron fondos para crear una Casa de Enseñanza de primeras letras bajo el patronazgo de Santo Tomás. Su objetivo iba más allá de enseñar a leer y escribir; aspiraban a que sus hijos adquirieran conocimientos para mejorar su “nivel intelectual y espiritual”. Desde su concepción, el proyecto tuvo un marcado carácter democrático, proponiendo ayuda para los niños de hogares pobres.

El 24 de abril de 1814 nació esta casa de estudios, con el Bachiller Rafael Francisco Osejo como primer rector, funcionando en un espacio cedido por la Factoría de Tabaco. El entusiasmo fue tal que en 1816 los vecinos reunieron una suma considerable para construir un edificio propio. Esta iniciativa, gestionada por el Ayuntamiento de San José, fue el humilde pero fundamental germen de todo lo que vendría después.

El Primer Salto: De Casa de Enseñanza a Universidad

Con la Independencia llegó la urgente necesidad de autogobernarse y formar a los propios ciudadanos. Hasta entonces, los costarricenses que podían acceder a estudios superiores debían viajar a las universidades de León (Nicaragua) o Guatemala.

El 10 de diciembre de 1824, el gobierno del Estado, presidido por Juan Mora Fernández, decidió elevar la Casa de Santo Tomás a una institución de mayor envergadura. El decreto fundacional argumentaba que “la base esencial de la prosperidad pública… son las luces” de las que se carecía, y que era deber del Estado propagarlas.

Sin embargo, la realidad superó a la ambición. La falta de catedráticos y recursos económicos mantuvo a la institución en una lucha constante. “Diez años después de la reforma no se había graduado ningún bachiller”, se lee en los documentos de la época. El primer bachiller, Vicente Herrera, se graduó hasta 1839.

El gran momento llegó el 3 de mayo de 1843. Bajo la jefatura de Estado de José María Alfaro Zamora y el impulso decisivo de su ministro, el Dr. José María Castro Madriz, se decretó la erección de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en Universidad. Se inauguró solemnemente el 24 de abril de 1844.

En su discurso, Castro Madriz, quien más tarde sería el primer Presidente de la República, delineó una visión moderna: la Universidad no debía limitarse a impartir disciplinas aprobadas, sino abrir sus claustros “a las demandas y desafíos de la época”. Su misión era preparar a los pensadores y administradores que dirigirían la vida nacional. El rector, Presbítero Juan de los Santos Madriz, proclamó: “La Universidad de Santo Tomás comienza hoy con la patria una nueva era, estableciendo el reinado de la razón, de la justicia y de la ley”.

La Universidad de Santo Tomás se organizó con estudios menores (que culminaban en Bachillerato en Filosofía) y mayores (para optar por licenciaturas y doctorados en Teología, Jurisprudencia y Medicina). No obstante, su camino nunca fue fácil. Chocó con una crónica escasez de alumnos, producto de un sistema de educación primaria aún muy débil y una juventud que, en muchos casos, prefería incorporarse al trabajo.

Crisis, Reformas y el Golpe Final

La Universidad vivió en una “permanente crisis”. Diversos gobiernos intentaron reformarla. En 1849, Castro Madriz, ya como Presidente, promovió un reglamento orgánico que buscaba estructurar todo el sistema educativo, desde la primaria hasta la universidad, pero a cambio, la Universidad perdió parte de su autonomía al quedar sujeta al gobierno central.

Un capítulo peculiar fue su breve elevación a Universidad Pontificia en 1853, durante el gobierno de Juan Rafael Mora Porras. Aunque se obtuvo el breve papal “Cum Romani Pontifices”, la fuerte oposición de intelectuales y profesionales, temerosos de la influencia eclesiástica, convenció al presidente de no ejecutarlo.

El golpe más duro lo recibió en 1874. El Ministro de Instrucción Pública, Dr. Vicente Herrera Zeledón, decretó la creación del Instituto Nacional, un colegio de segunda enseñanza que se alojaría dentro de la Universidad y se financiaría con sus fondos. La medida suprimió numerosas cátedras y dejó vigente solo la Facultad de Ciencias Jurídicas. De 1874 a 1883, la Universidad de Santo Tomás quedó reducida, esencialmente, a la Facultad de Derecho.

El debate nacional sobre la necesidad de una universidad se intensificó. Por un lado, estaban los like el Lic. Mauro Fernández, quien argumentaba que un país en formación, atrasado y democrático, necesitaba priorizar urgentemente la educación básica y media. Por el otro, quienes creían que el desarrollo del país exigía también una apuesta firme por la educación superior.

La balanza se inclinó a favor de la visión de Mauro Fernández. Con la promulgación de la Ley General de Educación Común en 1886, se estructuró un sistema educativo unificado y coherente, creándose colegios de segunda enseñanza como el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Ante esta nueva prioridad, y argumentando que la Universidad no tenía organizadas sus facultades y que sus estatutos estaban desfasados, el mismo Mauro Fernández, como Ministro, decretó su clausura el 20 de agosto de 1888.

El historiador Paulino González Villalobos lo resumió así: “En el fondo de esta decisión influyó el pensamiento liberal de don Mauro Fernández, que no estaba dispuesto a permitir la erogación de dineros en reestructurar una educación superior que estaba influenciada y orientada básicamente en sentimientos católicos y dirigida por el clero”.

Un intento de restauración en 1890 fue un “acto legislativo romántico” que no prosperó. Así, durante más de medio siglo, Costa Rica careció de una universidad propiamente dicha, funcionando solo escuelas profesionales superiores dispersas (Derecho, Farmacia, Agricultura) sin una coordinación central.

El Renacimiento: La Larga Gestación de la UCR

La idea de restablecer la universidad nunca murió. Tras la caída de la dictadura de Tinoco en 1919, nuevos partidos políticos incorporaron la idea en sus programas. Ese mismo año, las Facultades de Derecho, Medicina, Ingeniería, Farmacia y Cirugía Dental integraron una comisión para impulsar el proyecto, logrando incluso que el gobierno provisional de Francisco Aguilar Barquero ordenara la construcción de un edificio para albergarlas. Pero el proyecto se estancó.

El impulso definitivo llegó de la mano de una mirada externa y experta. En 1935, el Ministro de Educación, Teodoro Picado Michalski, aprovechó un Congreso Panamericano de Educación en Chile para traer al país una Misión Pedagógica Chilena. Uno de sus integrantes, el profesor Luis Galdames, fue el encargado de analizar la educación superior.

Galdames fue contundente: clamó por el restablecimiento de la Universidad, argumentando que Costa Rica había alcanzado la madurez cultural, económica y social necesaria. Su visión era moderna: no se trataba de resucitar a Santo Tomás, sino de crear una universidad nueva, acorde al siglo XX, autónoma, democrática, con participación estudiantil y concebida como una corporación libre de los poderes clásicos del Estado.

Aunque el proyecto de 1935 fue archivado por considerarse que el país no estaba en condiciones económicas, sembró la semilla ideológica.

1940: El Año de la Concreción

Al asumir la presidencia en 1940, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia declaró que la fundación de la Universidad sería una prioridad de su gobierno. Su Secretario de Educación Pública, el Lic. Luis Demetrio Tinoco Castro, retomó el proyecto basándose en gran medida en las ideas de Galdames.

El debate no estuvo exento de polémica. Figuras como el Prof. Luis Felipe González Flores se oponían, alegando que los recursos eran insuficientes y que debían destinarse primero a la educación primaria. Frente a esto, el Prof. Carlos Monge Alfaro, futuro rector de la UCR, argumentó: “El progreso de un país debe ser integral; imprescindible es la escuela primaria, pero también lo es la universidad”.

El proyecto de ley se presentó al Congreso el 17 de junio de 1940. El debate plenario fue intenso, especialmente en torno a la autonomía. Una moción del diputado Francisco Urbina González proponía que el Secretario de Educación Pública presidiera la Asamblea Universitaria, lo que para muchos, incluida la Federación Nacional de Estudiantes, destruía el principio de autonomía y abría la puerta a la politización. Tras un acalorado debate, la moción fue aprobada.

Finalmente, el 16 de agosto de 1940, el Congreso Constitucional aprobó en tercer debate la Ley Orgánica de la Universidad de Costa Rica. El 20 de agosto, el Directorio Legislativo firmó el Decreto N.˚ 362. Seis días después, el 26 de agosto, el presidente Calderón Guardia y su ministro Tinoco Castro lo sancionaron, dándole vida jurídica a la nueva institución.

La Universidad de Costa Rica se inauguró formalmente el 7 de marzo de 1941, bajo el rectorado del Lic. Alejandro Alvarado Quirós. Nacía no como un apéndice del gobierno, sino como un centro científico y humanista destinado a “iniciar la gran cruzada intelectual de descubrir y encauzar inteligencias”.

Un Legado que Perdura

La creación de la UCR marcó un punto de inflexión en la historia costarricense. Dotó al país de un motor para la movilidad social, formando una robusta clase media profesional. Rompió el monopolio de la dirigencia oligárquica y abrió espacios a nuevas voces y profesiones en la conducción del país. Democratizó el acceso al conocimiento y se erigió en el principal centro de pensamiento crítico, investigación científica y producción cultural nacional.

La histórica épica desde la rudimentaria Casa de Santo Tomás hasta la consolidación de la Universidad de Costa Rica es un testimonio de que la mayor riqueza de una nación no está en sus recursos materiales, sino en la firme convicción de que la educación es el pilar irrenunciable de su libertad y su progreso.