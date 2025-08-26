Ejército chino conmemora victoria en guerra de resistencia contra agresión japonesa

Beijing, 26 ago (Xinhua) — Un simposio militar para conmemorar el 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino Contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista tuvo lugar hoy martes en Beijing.

En el simposio, Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central, instó a las fuerzas armadas a tener en mente que una nación sólo puede tener seguridad si cuenta con un ejército fuerte.

Zhang subrayó la necesidad de fortalecer el liderazgo absoluto del Partido sobre las fuerzas armadas, elevar la preparación para el combate y acelerar la modernización de la defensa nacional y militar mediante reformas, innovación tecnológica y una mejor gobernanza.

También urgió a salvaguardar el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad y defender el papel de China como una fuerza inquebrantable para la paz mundial.