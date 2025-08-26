El ucraniano detenido por sabotaje a los gasoductos Nord Stream dirigió la operación

Berlín, 27 ago (Sputnik).- El ucraniano Serguéi Kuznetsov, detenido en Italia por las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en 2022, dirigió la operación y coordinó los actos de sabotaje, según se indica en la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a la que tiene acceso RIA Nóvosti.

«Kuznetsov coordinó los actos de sabotaje y dirigió la operación», reza el documento.

El texto señala que el acusado Serguéi Kuznetsov es motivadamente sospechoso de que, junto con otros cómplices y según un plan previo, a más tardar el 8 de septiembre de 2022, embarcó en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rügen, en el velero Andromeda.

Durante la operación, junto con otros cómplices, instaló al menos cuatro dispositivos explosivos de 14-27 kilogramos de una mezcla de hexógeno y octógeno con temporizadores en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, a una profundidad de 70-80 metros al noreste y sureste de la isla de Bornholm.

Kuznetsov, agrega la orden, se encargó de coordinar toda la operación y dirigir a la tripulación, compuesta por el capitán del velero, cuatro buceadores y un explosivista.

El jueves pasado, la Fiscalía alemana informó que el ciudadano ucraniano Serguéi Kuznetsov, de 49 años, fue detenido en la provincia italiana de Rímini en virtud de una orden suya bajo sospecha de coordinar el sabotaje a los gasoductos.

Según la Fiscalía alemana, Kuznetsov es acusado de formar parte de un grupo que, en septiembre de 2022, colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, cerca de la isla danesa de Bornholm.

De acuerdo con la información disponible, el sospechoso habría actuado como uno de los coordinadores de la operación. Junto con sus cómplices, habría utilizado un yate para trasladarse, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos, embarcando desde la ciudad alemana de Rostock.

Según la Fiscalía alemana, en caso de su extradición desde Italia, Kuznetsov sería presentado ante un juez de instrucción del Tribunal Federal del país.

El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas.

Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.

Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que fueron buzos militares de Estados Unidos los que colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN. (Sputnik)