Enviado de EEUU se reunirá esta semana con representantes de Ucrania en Nueva York

Washington, 26 ago (Xinhua) — Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, dijo hoy que se reunirá esta semana en Nueva York con representantes de Ucrania, pues los esfuerzos diplomáticos continúan para buscar el fin del conflicto en Ucrania.

«Me reuniré con los ucranianos esta semana. Me reuniré con ellos esta semana en Nueva York», dijo Witkoff en una entrevista con Fox News.

El enviado estadounidense dijo que funcionarios de Estados Unidos y Rusia mantienen un contacto regular. «Esperamos que para fines de este año de hecho podamos, o incluso un poco antes, de hecho podamos encontrar los ingredientes para alcanzar ese acuerdo de paz».

De acuerdo con Witkoff, Ucrania está considerando la propuesta de paz de Rusia y Moscú ha expresado el deseo de resolver el conflicto.

También dijo que el conflicto de Ucrania es más complicado que sólo una disputa territorial y que las decisiones finales corresponderán a Kiev, no a Washington.