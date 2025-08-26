Gobierno de EEUU pedirá pena de muerte para quienes cometan asesinatos en la capital

Washington, 26 ago (Sputnik).- El Gobierno de EEUU pedirá pena de muerte para las personas que cometan asesinatos en la capital, Washington DC, dijo este martes el presidente Donald Trump.

«Si alguien mata a otra persona en la capital, Washington DC, vamos a estar pidiendo la pena de muerte. Esa es una medida preventiva muy fuerte, y todos los que están al tanto de esto están de acuerdo. No sé si estamos listos para eso en este país (…) No tenemos opción», dijo Trump en una reunión de gabinete.

La iniciativa sólo aplicará a la capital, mientras que cada estado deberá tomar su propia decisión sobre el asunto, añadió el mandatario.

El 11 de agosto, Trump anunció que el gobierno federal tomaba el control del departamento de Policía de la capital, y envió a la Guardia Nacional a la ciudad.

El mandatario alegó que Washington DC tiene uno de los índices de criminalidad más altos del mundo, «superando incluso a los países más violentos del Tercer Mundo».

El viernes, un funcionario del Pentágono aseguró a Ria Novosti que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó que los efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad puedan portar sus armas reglamentarias, lo que incluye rifles y pistolas. (Sputnik)