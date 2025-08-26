Gobierno de España declara casi todo territorio del país afectado por incendios forestales

Madrid, 26 ago (Sputnik).- El Gobierno de España declaró 16 de las 17 comunidades autónomas del país zonas afectadas por los incendios forestales, informó el Ministerio del Interior español.

«El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio del Interior, la declaración como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil todas aquellas en las que se han registrado episodios de estas características», indica el ente en un comunicado publicado en su página web.

Precisó que desde el 24 de junio hasta el 25 de agosto se registraron un total de 121 emergencias de protección civil.

De estos casos, «114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia», detalla el documento.

De esta manera, la única comunidad autónoma que no se menciona como zona afectada por los incendios es el País Vasco.

«Los siete avisos restantes corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia», agrega el Ministerio del Interior.

En términos de incendios, el año en curso ya se ha convertido en el más difícil para España en las últimas décadas.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), la superficie quemada en el país en 2025 ya supera el tamaño de toda la isla de Mallorca (364.000 hectáreas), y de acuerdo con el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod), más de 33.700 personas han sido evacuadas hasta la fecha. (Sputnik)