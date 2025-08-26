Hay decenas de miles de desplazados por ofensiva militar israelí en Ciudad de Gaza, dice ONU

Naciones Unidas, 26 ago (Xinhua) — Decenas de miles de personas han sido desplazadas en Gaza desde el 14 de agosto cuando se anunció la ofensiva militar israelí contra la Ciudad de Gaza, informó hoy la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).

Entre el 14 y el 25 de agosto, la OCAH registró más de 36.200 desplazamientos, incluyendo más de 11.600 del norte al sur de la franja. De estos, más de 2.000 se registraron sólo entre el domingo y el lunes.

La OCAH señaló que la mayoría de los desplazados provienen de barrios de la Ciudad de Gaza. Más de dos terceras partes se están desplazando a Deir al-Balah y cerca de una tercera parte se dirige a Jan Yunis.

La oficina dijo que la autoridad sanitaria de Gaza informó que otras tres personas murieron de desnutrición y hambre en las últimas 24 horas con lo que la cifra total de este tipo de fallecimientos llega a 303, entre ellos 117 niños.

Los hospitales de Gaza advirtieron sobre una severa escasez de unidades de sangre, pues las necesidades diarias superan las 350 unidades. Puesto que muchas personas han sufrido heridas críticas por las hostilidades se requiere más sangre para salvar vidas, pero las donaciones de la comunidad se han desplomado debido al hambre y la desnutrición, dijo OCAH.

La oficina señaló que las restricciones impuestas por las autoridades israelíes al desplazamiento de la ayuda hacia la Franja de Gaza y al interior de ella continúan, lo que limita la entrega de asistencia vital por parte de Naciones Unidas y sus socios.

La oficina indicó que seis de 12 misiones planeadas que requieren coordinación con las autoridades israelíes fueron facilitadas el lunes. Otras tres misiones para recoger carga procedente de los cruces de Kerem Shalom/Karem Abu Salem y Zikim fueron impedidas y sólo pudieron completarse de manera parcial. Dos misiones más tuvieron que ser canceladas por los organizadores, y las autoridades israelíes impidieron a una misión llevar a cabo reparaciones en carreteras.

La oficina humanitaria dijo que con la confirmación del hambre en la gobernación de Gaza, las consecuencias humanitarias de las hostilidades, el desplazamiento y la obstrucción de la ayuda son aún más devastadoras.

«Se necesita con urgencia un cese al fuego inmediato y un acceso humanitario pleno y sin obstáculos por toda la franja para poner fin al sufrimiento de los civiles», dijo OCAH.