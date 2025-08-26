Izquierda francesa prevé iniciar el 23 de septiembre procedimiento para destituir a Macron

París, 26 ago (Sputnik).- El partido de izquierda francés Francia Insumisa (LFI, por sus siglas en francés) tiene la intención de presentar el próximo 23 de septiembre en el Parlamento una propuesta para destituir al presidente Emmanuel Macron, anunció este martes su líder, Jean-Luc Mélenchon.

«Hace un año ya planteamos la cuestión de la destitución del presidente. Ahora lo haremos de nuevo el 23 de septiembre», dijo Mélenchon a la emisora ​​de radio France Inter.

Además del voto de censura, que, en opinión del político, «probablemente carecerá de sentido, ya que para entonces el Gobierno habrá caído», se presentará «la propuesta de destituir a Macron».

En 2024, el LFI ya intentó iniciar un proceso de destitución contra Macron, pero sin éxito. En esa ocasión, la comisión legislativa de la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) rechazó la resolución para destituir al presidente (15 votos a favor, 54 en contra). (Sputnik)