Lanzamiento de dos megadragas de fabricación china marca un hito en tecnología de dragado

Tianjin, 27 ago (Xinhua) — La empresa Tianjin Dredging Co., Ltd., de China Communications Construction Company (CCCC, por sus siglas en inglés), anunció el martes la exitosa botadura de «Tongjun», una draga de succión de cuchara, autopropulsada y de gran tamaño, con capacidad de 35.000 metros cúbicos.

Otra draga, «Junguang», de la misma capacidad y perteneciente a Guangzhou Dredging Co., Ltd., de la CCCC, también fue botada el mismo día.

Las dragas se clasifican generalmente en dos tipos, según sus mecanismos de funcionamiento: las de succión con cortador y las de succión de cuchara. Los avances simultáneos obtenidos con estas dos del segundo tipo, marcan el liderazgo internacional de China en el sector de equipos de dragado a gran escala.

Ambas cuentan con una eslora de 198 metros, una manga de 38,5 metros y una profundidad de 18 metros. Pueden dragar hasta una profundidad máxima de 120 metros.

Dado su diseño de succión de cuchara de última generación, alta gama, inteligente y respetuoso con el medio ambiente, «Tongjun» y «Junguang» ofrecen un rendimiento excepcional, que incluye una potente penetración en el suelo, dragado profundo, transporte a larga distancia y amplias capacidades de soplado. Se espera que sean ampliamente utilizadas en el dragado de puertos y vías navegables, la recuperación de tierras, la excavación y el relleno de zanjas, la construcción de lechos de grava y varias tareas en aguas profundas, como el tendido de tuberías, la extracción de arena y la minería.

Están diseñadas para operar con olas y vientos de hasta grado ocho. Gracias a los sistemas inteligentes, de desarrollo propio, para el control de dragado, es posible que un solo tripulante maneje todas las actividades de navegación y operación. En condiciones normales de trabajo, pueden llenar completamente sus bodegas para la recepción de lodo en 90 minutos.

Una vez que entren en funcionamiento, estas dos dragas optimizarán aún más la flota de dragado de China, lo cual acelerará la profesionalización, especialización e internacionalización de las capacidades del país en este campo, afirmó un empleado del grupo Dredging Co. Ltd. de la CCCC.