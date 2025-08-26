Líderes alemán y belga se oponen a embargo de activos rusos congelados

Berlín, 26 ago (Xinhua) — El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, expresaron hoy martes oposición al embargo de activos rusos congelados, y advirtieron de consecuencias sistémicas y potencialmente peligrosas.

En una conferencia de prensa conjunta en Berlín, ambos líderes insistieron en un enfoque cauteloso.

«Legalmente no es tan sencillo», comentó De Wever, e indicó que los fondos del banco central ruso disfrutan de inmunidad legal. Advirtió que el embargo de estos activos mostraría al mundo que los fondos estatales en Europa pueden ser confiscados por motivos políticos, lo que provocaría que otros países retiraran sus reservas.

De Wever confirmó que una cantidad considerable de fondos estatales rusos se encuentra inmovilizada en Euroclear en Bruselas, y añadió que se trata de activos del banco central ruso.

Comparó la situación con una «gansa que pone huevos de oro» y señaló que los beneficios inesperados ya están siendo usados para apoyar a Ucrania. «Es sensato mantener la situación como está actualmente», agregó De Wever, quien sugirió que los activos sirvan como una moneda de cambio en futuras negociaciones de un tratado de paz.

Merz compartió estas preocupaciones y destacó los posibles impactos en los mercados de capital y alertó de riesgos legales para Bélgica si se accede a los fondos ilegalmente.