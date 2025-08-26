Lula da Silva afirma que Brasil no está dispuesto a ser tratado como subalterno

Brasilia, 26 ago (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy martes que Brasil no está dispuesto a ser tratado como un país subalterno, en referencia al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

En su discurso de apertura de la segunda reunión del año de su gabinete ministerial, Lula da Silva rechazó las imposiciones externas y dijo que todos en Brasil tienen que cumplir la ley.

«Somos un país soberano, tenemos una Constitución, tenemos una legislación, quien quiera entrar en estos 8,5 millones de kilómetros cuadrados, en nuestro espacio aéreo, en nuestro espacio marítimo, en nuestros bosques, tiene que rendir cuentas a nuestra Constitución y a nuestra legislación», afirmó.

A decir de Lula da Silva, el Gobierno brasileño está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación con su par de Estados Unidos «en igualdad de condiciones».

«Lo que no estamos dispuestos es a que se nos trate como si fuéramos subalternos. Eso no lo aceptamos de nadie», aseveró.

El mandatario brasileño volvió a referirse a la imposición de aranceles por parte de Trump y las amenazas a quienes intentan adoptar medidas contra las grandes empresas de tecnología.

El presidente brasileño se refirió también al conflicto en Medio Oriente, al volver a afirmar que Israel comete un genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, además de referirse al conflicto entre Rusia y Ucrania, que a su parecer «está a punto de llegar a su fin» y la preocupación entre los actores es quién se quedará con la deuda del conflicto.