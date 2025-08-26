Más de 50.000 personas evacuadas en Pekín ante fuertes lluvias

Moscú, 26 ago (Sputnik).- Un total de 58.000 personas fueron evacuadas en la capital china debido a posibles fuertes lluvias, informó el periódico chino The Paper.

«Para las 19.00 (11.00 GMT), en la ciudad fueron evacuadas 58.000 personas, se cortaron 352 canales de inundación, se cerraron 165 lugares de interés, 4.682 casas de huéspedes, 256 campamentos, y se detuvieron los trabajos en 3.259 sitios de construcción», publicó el medio.

En varias áreas suburbanas al norte, noroeste y oeste de la aglomeración de Pekín fue declarado el nivel 1 de la situación de emergencia para combatir las inundaciones, se prepararon las excavadoras y otras máquinas, mientras unas 200.000 personas están en alerta, preparándose para eliminar las consecuencias de las lluvias.

Los residentes de los barrios arriesgados recibieron chalecos salvavidas, y escolares y empleados cuya presencia no es necesaria trabajarán a distancia.

Más temprano este martes Pekín declaró alerta naranja por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra debido a las lluvias torrenciales que, según el servicio meteorológico, azotarán Pekín en la noche del 26 al 27 de agosto. De acuerdo con las previsiones, las precipitaciones pueden alcanzar entre los 150 y los 200 milímetros.

The Paper comunica que en el barrio de Miyun ya se emitió una alerta roja.

A finales de julio la agencia Xinhua informó que el flujo del agua en el embalse de Miyun aumentó drásticamente debido a las lluvias fuertes en la cuenca del río Chaobai. El 27 de julio el flujo alcanzó el mayor nivel en los últimos 60 años.

China cuenta con un sistema de alerta meteorológica de cuatro niveles, donde el nivel más alto de peligro corresponde al color rojo. Le siguen, en orden descendente, el naranja, el amarillo y el azul. (Sputnik)