México impulsa integración climática latinoamericana rumbo a la COP30

Doha, 26 ago (Sputnik).- Catar llama a la comunidad internacional a presionar a Israel para alcanzar un acuerdo sobre Gaza, declaró este martes el portavoz de la Cancillería catarí, Majed al Ansari.

«Instamos a la comunidad internacional a presionar a Israel para que acepte un acuerdo sobre Gaza», dijo Al Ansari en una rueda de prensa.

El diplomático confirmó que Israel no responde a la propuesta planteada sobre el alto al fuego en la Franja de Gaza, ni propone alternativas.

«La propuesta presentada cumple en un 98 por ciento con los requisitos que los israelíes plantearon hace unas semanas. Son ellos quienes ahora no responden. Por lo tanto, toda la responsabilidad recae en la parte israelí, que no ha reaccionado a la propuesta oficial presentada por los mediadores y aprobada por (el movimiento palestino) Hamás», señaló el portavoz.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesante ataques de Israel en la Franja de Gaza han dejado más de 62.800 palestinos muertos y más de 158.600 heridos.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago del movimiento Hamás contra Israel que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un «castigo colectivo» contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. (Sputnik)