Mueren al menos 50 palestinos por acciones de ejército israelí en Gaza, dice defensa civil

Gaza, 26 ago (Xinhua) — Al menos 50 palestinos murieron hoy martes en ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza, informó la defensa civil de Gaza.

Mahmoud Basal, portavoz de la defensa civil de Gaza, dijo a Xinhua que 12 palestinos perdieron la vida a causa de los bombardeos israelíes que tuvieron como objetivo tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en varias áreas de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Basal señaló que seis personas murieron cuando aviones israelíes bombardearon una casa en el campamento de refugiados de Bureij. Añadió que un hombre y su esposa murieron en un ataque aéreo que tuvo como objetivo su tienda en el área de al-Sawarha, al oeste de al-Nuseirat, en el centro de Gaza.

Siete personas murieron en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el vecindario de al-Sabra, al sur de la Ciudad de Gaza. Otras siete personas murieron en un ataque de artillería israelí contra el área de al-Saftawi, en el norte de la ciudad, según Basal.

Dos mujeres perdieron la vida cuando helicópteros israelíes atacaron un almacén que albergaba a personas desplazadas en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, agregó. Otras seis personas fallecieron en un ataque aéreo israelí contra un edificio de apartamentos y una reunión de palestinos en los vecindarios de al-Jalaa y al-Zeitoun, dijo.

Ocho personas perdieron la vida cerca de centros de distribución de ayuda en los cruces de Netzarim y Jan Yunis en el centro y sur de Gaza, mencionó Basal.

El ejército israelí no ha emitido comentarios sobre estos incidentes.

Desde que Israel reanudó su intensificada campaña militar el 18 de marzo, al menos 10.975 palestinos han muerto y 46.588 han resultado lesionados, lo que eleva el total de víctimas mortales en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023 a 62.819, en tanto que los heridos ascienden a 158.629, de acuerdo con datos difundidos hoy por las autoridades de salud en Gaza.

También hoy, las autoridades de salud advirtieron que los bancos de sangre de hospitales en Gaza sufren una escasez severa y crítica de unidades de sangre y componentes sanguíneos.

Mientras tanto, tres personas murieron de hambre y desnutrición en Gaza en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de muertos por hambruna a 303, incluidos 117 niños, informaron hoy las autoridades sanitarias.