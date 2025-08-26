Presidente de Colombia critica al Congreso por no aprobar regulación del cannabis

Bogotá, 27 (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el martes que el Congreso aún no haya avanzado en la aprobación de un proyecto de ley para regular el cannabis de uso adulto en el país.

«Si el Congreso hubiera legalizado el cannabis, no tendríamos un traqueteo (narco) matando colombianos humildes innecesariamente. Más papistas que el papa, el cannabis es legal en la mayor parte del mundo y Naciones Unidas consideró que no es dañina a la salud humana», escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro realizó este comentario al referirse a la incautación de más de ocho toneladas de marihuana en el Huila (suroeste), operación realizada por el Ejército y la Policía contra grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En los últimos cinco años, el Congreso colombiano ha discutido al menos seis iniciativas legislativas para regular la producción y comercialización del cannabis con fines recreativos, sin que ninguno de ellos resultara aprobado.

La incautación, esta vez, fue realizada por tropas del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza y el Grupo Liviano de Caballería N.° 6, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, quienes encontraron la droga en un camión abandonado, camuflada entre pacas de heno en la vereda Panorama, del municipio de La Plata, Huila.

Según las autoridades, la marihuana tenía como destino países del sur del continente y su valor superaría los 11.000 millones de pesos (2,7 millones de dólares) en el mercado internacional. (Sputnik)