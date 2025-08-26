Rusia e Irán abordan la cooperación militar y seguridad internacional

Moscú, 26 ago (Sputnik).- El viceministro de Defensa ruso Alexandr Fomín y el embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali, debatieron la cooperación militar y seguridad internacional y regional, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según la entidad castrense, Fomín y Jalali se reunieron este martes.

«Durante la reunión, las partes abordaron diversos temas de actualidad relacionados con la cooperación militar bilateral y las perspectivas de su implementación. También intercambiaron opiniones sobre cuestiones clave de seguridad internacional y regional, incluida la situación en la región del Cáucaso sur», resalta el comunicado.

Asimismo, el viceministro de Defensa ruso agradeció a Jalali su gran contribución al desarrollo de las relaciones ruso-iraníes.

El embajador iraní, a su vez, destacó la alta dinámica y diversidad de la cooperación ruso-iraní en la esfera militar, y también confirmó su compromiso con su futuro desarrollo.

Según el texto, la reunión se desarrolló en un ambiente de amistad y confianza, y también confirmó el compromiso mutuo de seguir desarrollando la cooperación estratégica entre Moscú y Teherán. (Sputnik)