Servicio postal portugués suspende envíos de paquetes a EE. UU. por cambios en normativa

Lisboa, 26 ago (Xinhua) — El operador postal portugués CTT anunció el lunes que suspenderá el envío de paquetes a Estados Unidos, según un comunicado publicado en su sitio web.

La medida entrará en vigor hoy martes y, según CTT, está vinculada a cambios en el régimen «de minimis», introducido el mes pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que comenzará a aplicarse el 29 de agosto.

Bajo las nuevas normas, se eliminarán las exenciones arancelarias y todos los envíos estarán sujetos a impuestos aduaneros.

Según el comunicado, quedan excluidos de la suspensión los envíos a EE. UU. que contengan únicamente «documentos» y «regalos entre particulares valorados en menos de 100 dólares».

Con esta decisión, el servicio postal portugués se suma a otros de países como Francia, Alemania e Italia que también han suspendido los envíos de mercancías a Estados Unidos.

CTT señaló que los detalles de los nuevos requisitos aún no han sido totalmente aclarados por las autoridades aduaneras estadounidenses y requerirán ajustes operacionales por parte de los servicios postales a nivel mundial.