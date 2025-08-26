Sesionará audiencia preparatoria de juicio contra expresidente de Ecuador Moreno

Quito, 27 ago (Sputnik).- La audiencia preparatoria de juicio contra el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-2021), por presunto cohecho en el caso «Inapapers», renombrado como «Sinohydro», está prevista para este miércoles a las 08:00 (13:00 GMT) en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

La citación oficial dispone «la presencia obligatoria» de varios procesados, entre ellos el expresidente Moreno; su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno y sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno, y su cuñada Martha González.

Además, fueron convocadas otras 18 personas, entre ellos varios exfuncionarios de la empresa china de la cual se presume que el exmandatario aceptó coimas entre 2009 y 2028 a cambio de la concesión de un proyecto de construcción de una hidroeléctrica.

El expresidente es señalado de haber utilizado a testaferros para recibir alrededor de 76 millones de dólares de la empresa china Sinohydro como sobornos, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, monto pagado con dádivas, cheques y transferencias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) alegó que los implicados se habrían beneficiado del cuatro por ciento del total del valor del contrato, estimado en 660.000 dólares.

En 2023, Moreno señaló que este es un caso forjado como parte de una persecución política y solicitó asilo político en Paraguay, donde recibió una oferta laboral como Comisionado para Asuntos de Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La investigación tuvo lugar a partir de las revelaciones de la constitución en 2012 de una empresa «off shore» denominada INA Investment Corp., que sugiere el acrónimo formado con las tres últimas letras de los nombres de las tres hijas del expresidente. (Sputnik)