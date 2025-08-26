Sheinbaum desafía a ‘El Mayo’ a denunciar a políticos cómplices con el narco

México, 26 Ago (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desafió al exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, para que revele los nombres de los políticos y funcionarios que supuestamente estaban coludidos con esta organización criminal.

«Tendría que haber una denuncia, ¿no? Porque puede decir este tema pero, a quién le daba dinero, de acuerdo con lo que planteó», afirmó la mandataria en una rueda de prensa en la que fue cuestionada por la audiencia judicial que ‘El Mayo’ sostuvo la víspera en EE.UU. y en la que se declaró culpable.

En su presentación, Zambada, de 77 años, reconoció que durante más de 50 años participó en el negocio del narcotráfico en México y promovió la corrupción de policías, mandos militares y políticos.

Sheinbaum aseguró que no sabía del tema más de lo que dijeron al terminar la audiencia, por un lado, el abogado de ‘El Mayo’, Frank Pérez; y por otro, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, y el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, quienes celebraron la declaración de Zambada y advirtieron que pasará el resto de su vida en una cárcel de ese país.

En ese sentido, la presidenta destacó la intervención de Cole porque presumió la detención de tres grandes narcotraficantes mexicanos: el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna; el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán; y ahora de ‘El Mayo’ Zambada. (Sputnik)