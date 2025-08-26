SpaceX lanza con éxito décima prueba de vuelo de nave espacial Starship

Washington, 27 ago (Sputnik).- La empresa SpaceX lanzó con éxito el martes la décima prueba de vuelo de la nave espacial Starship, tras posponerlo dos veces en los últimos días.

Según la transmisión en directo, el cohete propulsor Super Heavy regresó con éxito a una plataforma de aterrizaje y la nave pasó varios minutos en órbita.

La nave llevó a cabo varios de los experimentos que tenía planeado, como desplegar carga en órbita, y al finalizar los técnicos iniciaron el camino de regreso a la Tierra.

La Starship, formada por la nave espacial del mismo nombre y el propulsor Super Heavy, es el cohete reutilizable más grande y potente construido hasta el momento, con 123 metros de largo.

Los tres intentos anteriores, en enero, marzo y mayo, respectivamente, fallaron al explotar la nave en diferentes etapas del lanzamiento.

La intención de SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, es que ambos sean reutilizables para misiones a la Luna y Marte. (Sputnik)