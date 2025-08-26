Suspenden 25 países envío de correo a EEUU por incertidumbre fiscal, dice organismo postal de ONU

Ginebra, 26 ago (Xinhua) — La Unión Postal Universal (UPU) anunció hoy martes que 25 de sus países miembros han suspendido los envíos postales a Estados Unidos debido a las incertidumbres relacionadas con los cambios previstos por la administración estadounidense en sus normas sobre el despacho de aduanas de las importaciones con valor menor a 800 dólares.

Como la agencia especializada de las Naciones Unidas para el sector postal, con 192 países miembros, la UPU señaló en un comunicado que está trabajando con las autoridades estadounidenses para garantizar que los detalles de los nuevos requisitos de operación sean comunicados con claridad a sus miembros.

El comunicado también indicó que el director general de la UPU, Masahiko Metoki, envió el lunes una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que transmitió las preocupaciones de los Estados miembros acerca de las posibles afectaciones.

De acuerdo con una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, la norma de exención de «minimis» vigente desde hace mucho tiempo, que permitía la entrada libre de impuestos de mercancías con valor inferior a 800 dólares, terminará el 29 de agosto.

La UPU indicó que tomará todas las medidas posibles con el fin de preparar a sus países miembros para los impactos de los nuevos requisitos.