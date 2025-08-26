Tropas de Israel no abandonarán Líbano hasta el desarme de Hizbulá, afirma enviado de EEUU

Beirut, 26 ago (Sputnik).- Israel no retirará sus tropas del territorio de Líbano hasta que todo el armamento quede en manos del Estado libanés, tomándose en consideración el desarme del movimiento chií Hizbulá, declaró este martes el enviado especial de EEUU a Siria, Thomas Barak.

«Israel no se marchará del territorio de Líbano hasta ejecutarse el plan del Gobierno libanés sobre el desarme (de Hizbulá) y concentrarse las armas en manos del Estado», dijo Barak ante la prensa tras reunirse con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, en el marco de su visita oficial a Beirut.

Barak comunicó que el Gobierno y el Ejército de Líbano presentarán el 31 de agosto un plan sobre el desarme de la organización de milicias chiíes Hizbulá.

«No queremos guerra civil, sólo aspiramos a que Hizbulá entregue voluntariamente las armas», aseguró el enviado de EEUU.

También dijo que EEUU se propone atraer a los países del Golfo Pérsico al desarrollo de la zona económica en el sur de Líbano y suprimir las preocupaciones de Israel.

El 5 de agosto, el Gobierno de Líbano encomendó al Ejército presentar en lo que resta de año el plan de monopolio sobre las armas. De hecho, significa que nadie –excepto el Ejército– podrá poseer armas.

Hizbulá calificó esa decisión de «gran error » y anunció que seguiría actuando como si no existieran tales decisiones.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que la república islámica apoya a Hizbulá. Poco después, el Ministerio de Exteriores de Líbano censuró las declaraciones Irán y lo acusó de injerencia en los asuntos internos. (Sputnik)