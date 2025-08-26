TSE reitera al PLN que su Asamblea Nacional no puede nombrar delegados cantonales en San Ramón

San José, 26 Ago (Elpaís.cr).– El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reiteró este martes al Partido Liberación Nacional (PLN) que su Asamblea Nacional no tiene potestad para designar a los delegados del cantón de San Ramón, anulando así los nombramientos realizados por la cúpula liberacionista el pasado 23 de agosto.

La decisión deja en suspenso la posibilidad de que el partido acceda a la deuda política para las elecciones nacionales de 2026.

La resolución n.° 5506-E7-2025, aprobada por las magistradas y magistrados electorales, responde a una consulta del secretario general del PLN, Miguel Guillén, quien solicitó validar el acuerdo de la Asamblea Nacional que, tras diez intentos fallidos de sesionar en San Ramón, procedió a elegir a los seis integrantes del comité ejecutivo cantonal, seis delegados a la asamblea provincial de Alajuela y un fiscal.

Principio de democracia interna

El TSE fue enfático en que la democracia interna de los partidos no admite que las cúpulas sustituyan la voluntad de las bases territoriales. Aunque el estatuto liberacionista, en su artículo 74 inciso d), faculta a la Asamblea Nacional a hacer nombramientos en caso de omisiones de órganos inferiores, la magistratura consideró esa norma inaplicable por ser contraria a la Constitución.

“Conceder esa potestad a la Asamblea Superior sería, en el fondo, invertir la lógica del sistema: desde la cúpula se estarían integrando los órganos de base, lo cual otorgaría un control y poder contrarios al principio de democracia interna partidaria”, señala la resolución.

De esta manera, el Tribunal reiteró la línea jurisprudencial sostenida durante los últimos 25 años, reforzada además en la reciente resolución n.° 5503-E1-2025, donde también subrayó que los órganos territoriales deben ser elegidos directamente por la militancia del distrito, cantón o provincia correspondiente.

Consecuencias para la deuda política

El fallo complica el panorama financiero del PLN de cara a las elecciones de 2026, pues el TSE advirtió que solo reconocerá el derecho a la deuda política a aquellos partidos que logren completar la integración de todas sus asambleas cantonales.

En San Ramón, la asamblea cantonal ha fracasado en repetidas ocasiones por falta de quórum. En la última convocatoria apenas asistieron 29 de los 108 delegados llamados, cuando se requería un mínimo de 51.

Sin una representación cantonal legítima, el PLN queda en una situación vulnerable. Si no logra subsanar la ausencia de esa estructura territorial, corre el riesgo de ver limitado su acceso al financiamiento estatal, una herramienta clave para sostener la campaña electoral.

Reacción liberacionista

Tras la elección realizada por la Asamblea Nacional el 23 de agosto, el secretario general del PLN, Miguel Guillén, había defendido la decisión afirmando que el partido buscaría acreditar el acta ante el TSE y, en caso de rechazo, apelaría.

“El Departamento de Registro de Partidos Políticos es el que acredita esta acta. Queda espacio para presentar nuestros argumentos. El TSE va a valorar los esfuerzos que hemos hecho”, manifestó Guillén en declaraciones previas al fallo.

Con la resolución ya notificada, la dirigencia liberacionista deberá replantear su estrategia para evitar que la falta de delegados en San Ramón repercuta en la solidez de su estructura nacional.

Un recordatorio para todos los partidos

El pronunciamiento del TSE trasciende el caso de Liberación Nacional y se convierte en un recordatorio para todas las agrupaciones políticas sobre la obligación de garantizar la participación de sus bases en los procesos internos.

El Tribunal subrayó que su deber constitucional incluye desaplicar las normas estatutarias que contravengan la legalidad y la Carta Magna. En este caso, al declarar inaplicable el inciso d) del artículo 74 del estatuto liberacionista, se priorizó el mandato de que las agrupaciones funcionen de manera participativa, limitando el poder de sus dirigencias nacionales.

Escenarios futuros

De cara al proceso electoral de 2026, el PLN enfrenta el reto de recomponer su organización territorial en San Ramón y demostrar capacidad de movilización de su militancia local. Si no logra resolver este vacío, su aspiración de regresar al poder ejecutivo podría verse debilitada por problemas internos de organización y financiamiento.

La resolución 5506-E7-2025, más allá de su impacto inmediato, reafirma un principio histórico de la justicia electoral costarricense: la democracia interna de los partidos políticos no es una formalidad, sino una condición indispensable para su legitimidad y para la estabilidad del sistema democrático en su conjunto.