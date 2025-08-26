Venezuela pide apoyo a ONU para «restablecer sensatez» ante amenazas de EEUU

Caracas, 26 ago (Sputnik).- Venezuela solicitó el apoyo del secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ante las amenazas de EEUU por el despliegue de buques militares en el Caribe, señaló este martes el canciller de este país caribeño, Yván Gil.

«Solicitamos el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, para restablecer la sensatez (…) compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de EEUU en el Caribe, atentando contra la paz», expresó Gil a través de Telegram.

El canciller publicó el mensaje luego de sostener un encuentro con el Coordinador Residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla.

Al respecto, aseguró que la ONU ratificó a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos.

«Frente a las falsas narrativas, pretexto para justificar agresiones contra Venezuela, confirmamos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos», comentó.

Gil y Rampolla también discutieron sobre las amenazas que enfrenta la región por parte de EEUU, la cual aseguró fue declarada zona de paz en 2014 por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y ratificado por las Naciones Unidas.

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a usar «todos los elementos del poder» para impedir que «las drogas inunden» EEUU, y confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio a principios de agosto por parte de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En febrero, EEUU designó a una serie de carteles de la droga como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste, Carteles Unidos y MS-13.

En tanto, el Cartel de los Soles de Venezuela entró en la lista a finales de julio. (Sputnik)