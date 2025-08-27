Administración Trump insta a Tribunal Supremo a bloquear pagos de ayuda exterior

Washington, 27 ago (Xinhua) — La Administración Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que le permita retener miles de millones de dólares en ayuda exterior, impugnando una orden judicial federal que obliga al Gobierno a continuar con los pagos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un recurso de urgencia, señalando que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D. C. dictaminó a principios de este mes la anulación de la orden judicial.

Sin embargo, la orden judicial sigue en vigor, ya que el pleno del tribunal federal de apelaciones se negó a suspenderla la semana pasada. Ordenó a la Administración Trump pagar casi 2.000 millones de dólares en ayudas pendientes a contratistas de ayuda exterior en todo el mundo.

En marzo, el Tribunal Supremo se negó a permitir que la Administración eludiera estos pagos. La Administración Trump está presionando ahora para que se dicte una sentencia definitiva, argumentando que, sin la intervención de los jueces, se vería obligada a realizar los pagos, lo que anularía las decisiones ejecutivas en materia de política exterior.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso una pausa de 90 días en toda la ayuda exterior el 20 de enero y, desde entonces, ha debilitado gradualmente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, al tiempo que estudia trasladar la agencia al Departamento de Estado.