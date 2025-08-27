ALBA alerta que maniobras de EEUU en el Caribe ponen en riesgo estabilidad continental

Caracas, 27 ago (Sputnik).- Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP) alertaron este miércoles sobre el reciente despliegue militar de EEUU en la región, que incluye buques de guerra y submarinos nucleares en el mar Caribe.

«El ALBA-TCP advierte que estas maniobras militares ofensivas ponen en riesgo la estabilidad continental y reitera que, lejos de intimidar a los pueblos, son un impulso para redoblar los esfuerzos por la integración, la cooperación y el diálogo pacífico, en estricto apego al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas», señaló bloque regional en un comunicado.

La administración de Nicolás Maduro alertó el martes sobre el envío de otros buques de guerra de EEUU al Caribe, «entre ellos el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido».

Caracas añadió, que, según confirmaron fuentes internacionales, su llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana.

Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, ante las amenazas de EEUU.

ALBA reiteró que esta «acción representa una seria amenaza a la paz y a la seguridad de la región, además de constituir una violación de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la CELAC en 2014 y reconocida por la ONU, así como de los compromisos del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)».

El mecanismo regional exigió el «cese inmediato de esta política hostil» y respeto pleno a la soberanía e independencia de los Estados de América Latina y el Caribe.

Asimismo, ratificó su compromiso con la paz, la unidad y la solidaridad, al tiempo que reiteró que «América seguirá siendo un territorio de paz».

La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a usar «todos los elementos de poder» para impedir que «las drogas inunden» EEUU, y confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

El despliegue se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas tras el anuncio a principios de agosto por parte de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de ser «uno de los mayores narcotraficantes del mundo».

En febrero, EEUU designó a una serie de carteles de la droga como organizaciones terroristas globales, entre ellas Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste, Carteles Unidos y MS-13.

En tanto, el Cartel de los Soles de Venezuela entró en la lista a finales de julio. (Sputnik)