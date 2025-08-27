Argelia convoca a diplomático francés tras acusaciones de escalada deliberada

El Cairo, 27 ago (Sputnik).- El Ministerio de Exteriores de Argelia convocó este miércoles al encargado de negocios interino de Francia en la república, luego de que la representación diplomática francesa acusara a la parte argelina de ignorar solicitudes de acreditación para nuevos funcionarios, en medio de un deterioro abrupto de las relaciones bilaterales, según un comunicado.

Previamente el martes, la embajada francesa en Argelia advirtió que el deterioro de las relaciones conduciría a una reducción significativa de su personal, lo que limitaría el procesamiento de solicitudes de visados a Francia.

«Al encargado de negocios francés se le transmitió que dicha declaración es inaceptable tanto en forma como en contenido, ya que distorsiona groseramente los hechos», indica el texto hecho público en la web de la Cancillería argelina.

Según la nota, la embajada francesa apeló directamente al pueblo argelino, intentando atribuir al Ministerio de Asuntos Exteriores la responsabilidad exclusiva por la no acreditación del personal diplomático y consular.

Argelia enfatizó que fue el ignore prolongado por parte francesa de más de 45 solicitudes de acreditación para diplomáticos argelinos lo que llevó al país a tomar medidas contundentes.

«Tras agotar todas las vías para resolver el conflicto, nos vimos obligados a aplicar estrictamente el principio de reciprocidad: ni más ni menos», añadió la institución.

A principios de agosto, el presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó antes al ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, que notificara a Argelia la suspensión formal del acuerdo de 2013, que permite a los titulares de pasaportes de servicio y diplomáticos entrar en Francia sin visa. El país árabe respondió con medidas similares, lo que agudizó la confrontación.

Francia fue una importante potencia colonial durante varios siglos. Argelia estuvo bajo su dominio durante más de 130 años. Como resultado de la guerra de liberación nacional de 1962, el país del norte de África obtuvo la independencia.

La última crisis en las relaciones entre Francia y Argelia surgió después de que París reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental en 2024, mientras que Argelia exige un referéndum sobre la autodeterminación del territorio.

En abril pasado, Argelia anunció la expulsión de 12 diplomáticos franceses, al declarar personas non gratas a los empleados de la embajada y los consulados franceses en Argelia. En mayo, las autoridades argelinas decidieron expulsar a 15 funcionarios franceses que estaban temporalmente en el país. En ambos casos, Francia tomó medidas de represalia.

Francia también dificultó la entrada al país de diplomáticos y funcionarios argelinos, exigiéndoles un visado. A finales de julio, como represalia, Argelia revocó el acceso privilegiado a los diplomáticos franceses en los aeropuertos y puertos del país. (Sputnik)