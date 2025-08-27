Canciller de Cuba expresa apoyo a Venezuela frente «mentiras» de EEUU

La Habana, 27 ago (Sputnik).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió este miércoles con el embajador de Venezuela en la isla, Orlando Maneiro Gaspar, y expresó solidaridad y apoyo frente a las «amenazas militares y mentiras» que fomenta el Gobierno de EEUU.

«Recibí a Orlando Maneiro Gaspar, embajador de Venezuela en Cuba. Expresé nuestra solidaridad y apoyo frente a las amenazas militares y mentiras que fomentan desde el Gobierno EEUU para destruir a la Revolución Bolivariana y Chavista, liderada por el presidente Nicolás Maduro», escribió en la red social X el ministro cubano de Relaciones Exteriores.

El canciller ya había señalado antes en esa misma plataforma digital que el envío por parte de EEUU de buques militares al Caribe, bajo el «ridículo pretexto» de enfrentar el narcotráfico, crea un «grave peligro» para la seguridad regional.

Rodríguez consideró que Washington busca «reimponer su dominación en Nuestra América» y responde a la agenda de «políticos corruptos» como el secretario de Estado, Marco Rubio.

La semana anterior, el Gobierno de EEUU confirmó el despliegue de un escuadrón anfibio en las costas del Caribe, frente a Venezuela, con el argumento de combatir el narcotráfico en la región.

Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente Donald Trump está dispuesto a usar «todos los elementos del poder» para impedir que «las drogas inunden» la nación norteña.

La operación militar, que incluye el despliegue de tres buques con 4.000 soldados, fue rechazada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien denunció que Washington recurre a «difamaciones» y aseguró que los señalamientos de EEUU sobre los presuntos vínculos de Caracas con el narcotráfico evidencian el «fracaso» de sus políticas en la región.

El lunes, Venezuela desplegó 15.000 funcionarios militares entre los estados de Táchira y Zulia (oeste), fronterizos con Colombia, con el fin de garantizar la paz en este país caribeño, según anunció el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Además del despliegue de un escuadrón, EEUU anunció recientemente una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro. (Sputnik)