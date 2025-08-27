China critica a Lai Ching-te por servir a intereses armamentísticos de EEUU

Beijing, 27 ago (Xinhua) — Lai Ching-te y su círculo político en Taiwán sirven voluntariamente como cajeros automáticos de los comerciantes de armas de Estados Unidos, cediendo ante fuerzas externas y despilfarrando dinero en armamento, lo que no solo es inútil, sino que también empujará a la isla al desastre, afirmó hoy miércoles una portavoz de la parte continental de China.

Zhu Fenglian, vocera de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, hizo estas declaraciones en respuesta al presupuesto fiscal de 2026 aprobado por las autoridades de Taiwán, en el que el acápite de defensa asciende al 3,32 por ciento del PIB proyectado de la isla, marcando un nuevo récord.

Zhu apuntó que Lai y su círculo político han seguido obstinadamente una postura separatista e intentan buscar la «independencia de Taiwan» por la fuerza para los propios intereses del Partido Progresista Democrático (PPD).

Tales acciones han aumentado las tensiones en el estrecho de Taiwán y representan la mayor amenaza para la seguridad y los intereses de los residentes en la isla, agregó la portavoz.

El intento de buscar la «independencia de Taiwán» por la fuerza conducirá a la autodestrucción, enfatizó Zhu.