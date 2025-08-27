China insta a Israel a detener operaciones militares en Gaza

Naciones Unidas, 27 ago (Xinhua) — Un enviado chino pidió este miércoles a Israel detener de inmediato sus operaciones militares en la Franja de Gaza.

El conflicto en Gaza se ha prolongado por casi 700 días, sumiendo al enclave costero en un verdadero infierno, con dos millones de gazatíes atrapados en una catástrofe provocada por el hombre y más de un millón de personas enfrentando inseguridad alimentaria de emergencia, señaló Geng Shuang, representante permanente adjunto de China ante las Naciones Unidas.

«La comunidad internacional debe agotar todos los esfuerzos posibles para evitar una mayor escalada», afirmó Geng durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

«La violencia no traerá seguridad, ni la fuerza puede ganar la paz», subrayó el diplomático. Añadió que las ofensivas militares de Israel, cada vez más intensificadas, están causando diariamente la pérdida de numerosas vidas inocentes.

«Instamos a Israel a escuchar los fuertes llamados de la comunidad internacional, cesar inmediatamente sus operaciones militares en Gaza y detener de inmediato las peligrosas acciones que agravan las tensiones», aseveró.

El ataque israelí contra el Hospital Nasser de Gaza ocurrido el lunes dejó más de 20 civiles muertos, incluidos periodistas y trabajadores médicos, lo que constituye una tragedia atroz.

«Israel aún avanza con su plan militar de tomar el control de Gaza. Una vez implementado, inevitablemente traerá más derramamiento de sangre y desplazamientos, aumentando el peligro y la inseguridad tanto para el pueblo gazatí como para los rehenes detenidos», indicó Geng.

«China se opone y condena todas las acciones que dañan a los civiles, destruyen infraestructuras civiles y violan el derecho internacional», enfatizó. «Las violaciones del derecho internacional humanitario son inaceptables, la instrumentalización de la ayuda humanitaria es inaceptable, y la distribución de ayuda en mecanismos militarizados también es inaceptable», concluyó el enviado chino.