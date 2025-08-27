Consejo de alpinistas cree que es imposible salvar a alpinista rusa Nagovítsina en Kirguistán

Moscú, 27 ago (Sputnik).- Un consejo de alpinistas llegó a la conclusión de que resulta imposible rescatar a la ciudadana rusa Natalia Nagovítsina, que se encuentra atrapada en las montañas de Kirguistán, según revela un comunicado de la agencia de viajes kirguisa Aksai-Travel, que organizó su ascenso.

El comunicado que aparece en las redes sociales de la compañía precisa que «desde que se recibió la primera información sobre el incidente en el Pico Pobeda, relacionado con la pérdida de contacto con escaladores iraníes (…), la lesión en la pierna de la ciudadana rusa Natalia Nagovítsina (…) durante los días siguientes se realizaron reuniones informativas diarias que contaron con las personas que participaron en las operaciones de búsqueda y rescate».

«Actualmente, los miembros de este grupo, tras comparar todos los riesgos para la vida y la salud de los rescatistas, teniendo en cuenta las difíciles condiciones meteorológicas, han llegado a la conclusión de que esta temporada es imposible llevar a cabo una operación de búsqueda y rescate. Lamentablemente, la continuación de las operaciones de rescate podría provocar más víctimas», enfatizó Aksai-Travel.

Se aclara que esta opinión, «formada por un grupo de escaladores que participaron en la operación de rescate, expertos y especialistas del Monte Pobeda, podría no coincidir con la opinión de la sociedad».

La declaración del grupo de expertos fue firmada por el campeón ruso y mundial de turismo deportivo Alexandr Semiónov, por el ganador del premio Piolet de Oro, Yuri Koshelenko, 14 alpinistas que poseen el título de ‘Leopardo de las Nieves’ y por otros escaladores experimentados.

Nagovítsina se lesionó la pierna el 12 de agosto al descender del pico Pobeda, el punto más alto de los montes Tian Shan, a unos 7.200 metros sobre el nivel del mar. Otros alpinistas intentaron rescatarla, pero la operación fracasó debido a las duras condiciones meteorológicas: uno de ellos murió por hipotermia.

El lunes pasado, el jefe del campamento base de Inylchek Sur, Dmitri Grékov, declaró a esta agencia que los rescatistas suspendieron la búsqueda de Nagovítsina debido a unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas. (Sputnik)