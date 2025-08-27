Cooperación de OCS está en pleno apogeo y ofrece impulso a economía mundial

Beijing, 27 ago (Xinhua) — Impulsado por el auge de las compras y el turismo transfronterizos, el activo Centro de Cooperación Fronteriza Internacional de Horgos entre China y Kazajistán ha experimentado en las últimas semanas un creciente movimiento de personal a través de la frontera, donde los cruces diarios han superado los 30.000.

Desde el inicio de este año y hasta el 11 de julio, se habían realizado más de cinco millones de movimientos transfronterizos de personal a través del centro de 5,6 kilómetros cuadrados, lo que significa un aumento interanual de 73 por ciento. Una parte del centro se encuentra en Horgos, en la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, y otra en Kazajistán.

Como un área de demostración de la cooperación regional en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), el centro ha sido testigo de vínculos económicos y comerciales cada vez mayores entre los miembros de la organización, que fue establecida hace 24 años por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.

Con 10 Estados miembros, 2 Estados observadores y 14 socios de diálogo, la OCS representa actualmente a casi la mitad de la población mundial, una cuarta parte de la superficie terrestre y aproximadamente una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) mundial. Desde su creación en 2001, la OCS se ha convertido en una organización regional integral que aporta certidumbre y vitalidad a un panorama económico mundial a menudo volátil, señalaron analistas.

Cuando los líderes de Asia, Europa y África se reúnan del 31 de agosto al 1 de septiembre en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China, para la mayor cumbre de la OCS de la historia, se espera que la reunión trace el plan para el desarrollo futuro del grupo y contribuya con mayor vitalidad a la economía mundial.

Imagen de archivo del 12 de junio de 2019 de una comerciante de Kazajistán ayudando a una clienta a probarse prendas de vestir en el Centro Internacional de Cooperación Fronteriza China-Kazajistán de Horgos, en Horgos, en la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China. (Xinhua/Zhou Xu)

Sólidos lazos económicos y comerciales

En la sección china del Centro Internacional de Cooperación Fronteriza Horgos entre China y Kazajistán, más de 2.000 tiendas, incluidas más de 200 libres de impuestos, ofrecen más de 1.000 tipos de productos de más de 40 países. Cada turista puede comprar productos libres de impuestos por un máximo de 8.000 yuanes (unos 1.125 dólares) al día.

«Productos como los chocolates de Kazajistán y los sombreros tradicionales de la etnia kazaja de China son especialmente populares», comentó Lin Zixuan, propietaria de un negocio en el centro, señalando que sus ingresos diarios alcanzan hasta 100.000 yuanes en los días de mayor actividad.

La sólida vitalidad comercial en el centro ejemplifica los crecientes vínculos económicos y comerciales entre China y otros miembros de la OCS en los últimos años, con una cooperación que abarca sectores como infraestructura, energía, agricultura y tecnología.

Solo en 2024, el comercio de China con otros miembros de la OCS alcanzó los 3,65 billones de yuanes, 36,3 veces el nivel registrado cuando se estableció la organización.

El sólido impulso de la cooperación comercial se ha mantenido este año a pesar de las crecientes incertidumbres externas. Datos oficiales muestran que, de enero a julio, el comercio total de China con otros miembros de la OCS alcanzó los 2,11 billones de yuanes, un 3 por ciento más interanual.

Cabe destacar que el comercio de China con otros miembros de la OCS aumentó 8,5 por ciento a 326.050 millones de yuanes solo en julio, convirtiéndose en el valor mensual y la tasa de crecimiento más altos en lo que va del año.

Imagen tomada con un teléfono móvil el 29 de junio de 2024 de personas posando para fotografías en el centro comercial de Khan Shatyr, en Astaná, Kazajistán. (Xinhua/Bai Xueqi)

Cooperación pionera en sectores emergentes

En las vastas praderas de la región Akmola de Kazajistán, se alzan más de 40 turbinas eólicas que convierten el viento en electricidad limpia que viaja a través de una red de transmisión hasta la capital del país, Astaná.

Construido y operado por una empresa china, este parque eólico entró en funcionamiento en septiembre de 2023, convirtiéndose en el más grande del país de Asia Central en ese momento.

En Kirguistán, la red 5G, construida con la participación de empresas chinas, ya cubre las principales ciudades, elevando la penetración de internet del país de 43 por ciento a más de 70 por ciento. Mientras tanto, en Tayikistán, la plataforma de atención médica digital desarrollada conjuntamente por China y Tayikistán ha logrado una cobertura total de las consultas médicas remotas, beneficiando a los residentes de zonas aisladas.

Como lo demuestran estos proyectos, los miembros de la OCS están avanzando hacia una cooperación más estrecha en sectores emergentes, incluida la energía limpia, la protección ecológica, los vehículos de nueva energía y la economía digital.

Gracias a la cooperación transfronteriza en comercio electrónico, más productos de calidad de los miembros de la OCS pueden ingresar al mercado chino. En 2024, las importaciones transfronterizas de comercio electrónico del país provenientes de otros miembros de la OCS aumentaron 34 por ciento.

China desempeña un papel importante en la OCS y es la fuerza impulsora de su desarrollo, dijo a Xinhua el experto kirguís Igor Shestakov en una entrevista reciente.

En línea con el tema del «Año del Desarrollo Sostenible de la OCS», China está promoviendo la cooperación con sus socios de la OCS en petróleo, gas, manufactura, energía ecológica y economía digital, señaló el viceministro de Comercio de China, Ling Ji.

Se espera que estos esfuerzos impulsen la transformación industrial y fomenten vínculos más estrechos en términos de cadenas industriales y de suministros entre los miembros de la OCS, dijo el funcionario.

Imagen del 25 de agosto de 2025 de personas tomando botes para disfrutar de la vista nocturna del río Haihe, en Tianjin, en el norte de China. (Xinhua/Du Penghui)

En busca de inclusión y beneficios mutuos

Al elogiar a China por cumplir sus compromisos de apoyar a los países miembros de la OCS sin imponer condiciones políticas, Shestakov dijo que este enfoque encarna el Espíritu de Shanghai, que enfatiza la confianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad, la consulta, el respeto por la diversidad de las civilizaciones y la búsqueda del desarrollo común.

A finales de 2024, la inversión acumulada de China en los miembros, observadores y socios de diálogo de la OCS había superado los 140.000 millones de dólares.

Yasiru Ranaraja, experto en asuntos internacionales de Sri Lanka y director fundador de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Sri Lanka, afirmó que la OCS ha seguido creciendo y expandiéndose durante los últimos 24 años, lo que refleja su inclusividad, así como su atractivo y vitalidad. Sri Lanka es un socio de diálogo de la OCS.

Dado que muchos países desean unirse a la OCS como socios de diálogo y miembros, queda demostrado el reconocimiento de la comunidad internacional a esta organización, mencionó Ranaraja.

Añadió que la OCS ofrece una valiosa plataforma para la cooperación entre los países del Sur Global. En un momento en que el mundo enfrenta desafíos como los conflictos geopolíticos y el proteccionismo, la OCS encarna «una visión más justa e inclusiva de la gobernanza regional».