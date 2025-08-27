Cuba alerta que buques militares de EEUU en el Caribe son un riesgo para la paz regional

La Habana, 27 ago (Sputnik).- El envío por parte de EEUU de buques militares al Caribe, bajo el pretexto de enfrentar el narcotráfico, crea un grave peligro para la seguridad regional, alertó este miércoles el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.

«Envío por EEUU de más buques militares al Caribe crea grave peligro para la paz regional y busca reimponer su dominación en Nuestra América con ridículo pretexto de enfrentar narcotráfico. Responde a la agenda de políticos corruptos como el Secretario de Estado», escribió el ministro cubano de Relaciones Exteriores en la red social X.

La semana anterior, el Gobierno de EEUU confirmó el despliegue de un escuadrón anfibio en las costas del Caribe, frente a Venezuela, con el argumento de combatir el narcotráfico en la región.

Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a usar «todos los elementos del poder» para impedir que «las drogas inunden» la nación norteña.

La operación militar, que incluye el despliegue de tres buques con 4.000 soldados, fue rechazada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien denunció que Washington recurre a «difamaciones» y aseguró que los señalamientos de EEUU sobre los presuntos vínculos de Caracas con el narcotráfico evidencian el «fracaso» de sus políticas en la región.

El lunes, Venezuela desplegó 15.000 funcionarios militares entre los estados de Táchira y Zulia (oeste), fronterizos con Colombia, con el fin de garantizar la paz en este país caribeño, según anunció este el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

De esa forma, dijo, activan la «zona de paz número uno» para garantizar la paz en todo el territorio y proteger la frontera.

Además del despliegue de un escuadrón anfibio, EEUU anunció recientemente una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro. (Sputnik)