Washington, 27 ago (Sputnik).- Los activos rusos congelados son una «ficha» en las conversaciones entre Rusia y EEUU, dijo este miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y añadió que no cree que Washington deba confiscarlos «inmediatamente».

«Sobre los activos rusos congelados, creo que todo forma parte de la negociación con el presidente (ruso) (Vladímir) Putin. Por lo tanto, no creo que debamos confiscarlos inmediatamente. Es una ficha sobre la mesa durante este gran proceso de negociación, y veremos si una parte se destina a la reconstrucción de Ucrania», afirmó Bessent a Fox Business.

La UE, el bloque conformado por 27 países, y el Grupo de los Siete (G7) bloquearon activos rusos por valor de 300.000 millones de euros después de que Rusia iniciara en febrero de 2022 su operación militar en Ucrania.

El Ministerio de Exteriores ruso calificó la decisión de Bruselas de «atraco» que afecta no sólo a los inversores particulares, sino también a los fondos soberanos.

Las fuerzas rusas continúan desde febrero de 2022 una operación militar, según el liderazgo ruso, para proteger a la población de Donetsk y Lugansk de «un genocidio por parte del régimen ucraniano» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera EEUU y que integran la mayoría de los países de la UE. (Sputnik)